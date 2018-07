Aceh Membaca

Oleh: Rauzatul Jannah

Membaca sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, apalagi untuk masyarakat Aceh itu sendiri. Mengingat, masyarakat Aceh yang masih banyak memiliki kemalasan dalam hal membaca, sehingga perlu kita tingkatkan kesadaran membaca bagi masyarakat Aceh dalam semua aspek.

Sehingga kedepannya, masyarakat Aceh bisa membangun dan memiliki wawasan yang luas dan mampu bersaing dalam globalisasi yang semakin kejam. Membaca menjadi fondasi awal dalam proses belajar seseorang. Dalam bidang sosial, budaya, agama, politik, hukum, dan sebagainya.

Membaca erupakan modal utama untuk mengasah seseorang dalam berpikir sehingga ia mampu menambah wawasan keilmuannya. Eistein juga besar dan terkenal serta fenomenal karena dibesarkan oleh ibunya dengan dibacakan buku cerita saat masih kecil dan sampai besar ia tetap menjadi pembaca buku seumur hidupnya, dikarenakan karena ia pernah ditolak saat menuntut ilmu karena terlalu bodoh.

Tapi ibunya dengan sangat yakin dan percaya diri memberikan motivasi serta menuntun sehingga Eistein menjadi orang besar. Persoalan membaca di Aceh sendiri dikarenakan karena masyarakat masih enggan dan menganggap masa bodoh dengan hal membaca. Padahal, reading is a basic tool in the liaving a good life (Adler). Membaca ini merupakan alat utama untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan Hartoonian berkata If we when to be a super power, we must have individualis with much higerlevels off literate. Pernyataan Hartonian di atas mencerminkan betapa utamanya kedudukan membaca bagi masyarakat yang hendak mencapai kejayaan.

Untuk mencapai kejayaan dan kehidupan yang baik, kemampuan membaca yang tinggi sangat penting.Dengan kemampuan membaca yang sangat tinggi, masyarakat Aceh akan mendapatkan informasi yang diperlukan dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang kian serba modern dan canggih. Disamping itu, keunggulanmembaca adalah mencerdaskan pikiran.Ada banyak fungsi membaca yang dapat dipelajari oleh masyarakat Aceh, yaitu: Fungsi intelektual, Fungsi Pemacu Kreatifitas, Fungsi Praktis, Fungsi Religious, Fungsi Informatif, Fungsi Rekreatif, Fungsi Sosial, dan Fungsi Pembunuh Sepi (Amir, 1996).

Pemerintah Aceh perlu melakukan beberapa tahapan agar masyarakatnyabisa mengembangkan dan menerapkan membaca itu dalam kehidupan seharihari. Sebenarnya, kesadaran masyarakat sendiri sangat berperan penting, dan jangan pernah mengatakan its not me, karena jika belum mencoba tolong jangan menyerah.

Membaca juga tidak lepas dari keterampilan membaca. Keterampilan membaca sangat berhubungan antara berbicara dan membaca, dan hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Membaca itu adalah suatu keterampilan yang didalamnya itu ada terdapat aspek-aspek membaca. Membaca juga harus mempuyai tahapan-tahapan perkembangan untuk melakukan suatu teknik membaca.

Di samping itu, membaca juga sebuah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan bahasatulis. Hakikat membaca ada tiga hal, yakni afektif, kognitif, dan bahasa. Perilaku afektif mengacu pada perasaan, perilaku kognitif mengacu padapemikiran, dan perilaku bahasa mengacu pada bahasa anak. (Kolker 1983).

Oleh karena itu, keterampilan membaca adalah kunci sukses dalam pendidikan dan kehidupan yang lebih luas. Kemampuan membaca tidak muncul dengan sendirinya pada masyarakat. Tetapi, dibentuk melalui latihan, dan dibutuhkan cara yang tepat untuk kegiatan belajar membaca, karena membaca diperlukan stimulasi yang tepat agar menangkap pesan-pesan atau tujuan dari membaca itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membaca. Dengan demikian, Aceh inshaAllah akan lebih meusyeuhu melalui membaca. Amin.