Jauh dari Kehidupan Mewah, Beginilah Karier Putin Selama Menjadi Anggota Intelijen KGB

SERAMBINEWS.COM- Karir Putin di KGB mungkin telah berakhir beberapa dekade lalu, tetapi hal itu tidak menghentikan kredibilitasnya sebagai mata-mata.

Sebagai seorang remaja, Putin terpikat dengan novel dan film seri 'The Shield and the Sword' yang berfokus pada agen rahasia Soviet yang berani yang menggagalkan Nazi.

Putin kemudian dikejutkan oleh bagaimana satu mata-mata bisa memutuskan nasib ribuan orang.

Dia kemudian pergi ke sekolah di Saint Petersburg State University di mana dia belajar hukum.

Awalnya mempertimbangkan untuk menjadi hukum, Putin direkrut ke dalam KGB setelah lulus pada tahun 1975.

Dia berlatih di Red Banner Institute di Moskow.

Mantan kepala staf Putin dan sesama trainee KGB, Sergei Ivanov mengatakan bahwa beberapa pelajaran dari mata-mata senior hanya sedikit lebih dari 'kebodohan'.

Ketua KGB Yuri Andropov memasukkan Putin ke badan intelijen pada tahun 1970-an.

Tujuan Andropov adalah memperbaiki institusi dengan merekrut petugas KGB yang lebih muda dan lebih kritis.

Karir mata-mata Putin jauh dari kehidupan glamor .