Tak Terima Pemain Timnasnya Dihina, Menpora Malaysia Ingin Supporter Indonesia Ditindak Tegas

SERAMBINEWS.COM - Setelah insiden pemain Timnas Malaysia mengunggah instagram story bendera Indonesia terbalik, kai ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Malaysia mengunggah hal yang berbeda yang juga viral.

Syed Saddiq memposting sebuah video cuplikan pertandingan antara Malaysia VS Thailand di turnamen AFF U-16 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudra, Gresik.

Meski laga itu Malaysia harus menelan kekalahan 2-1 atas Thailand, Saddiq rupanya menyoroti hal lain.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam keterangan video tersebut menggunakan bahasa melayu.

"Dulu kita dikenakan tindakan kerana segelintir fans yang tidak bertanggungjawab.

Hari ini, apabila pemain kita dipanggil anjing & ada sampai diugut bunuh,

@FAM_Malaysia perlu bertegas dan laporkan kepada pihak AFF. Tindakan yg keras perlu dikenakan.

The safety and security of our Malaysian team is my priority.

Jangan kerana tindakan segelintir, hubungan baik diantara dua negara terkesan. I would condemn the same if it happened in Malaysia.

Salah tetap salah. Action must be taken." Tulis Syed.

Syaddiq tak terima, pemain Timnas Malaysia dipanggil dengan sebutan yang tak pantas oleh suporter Indonesia.

Ia juga mendesak Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bertindak tegas melaporkan oknum yang melakukan hal tersebut kepada pihak AFF.

Postingan yang telah dilihat lebih dari 200 kali dan dikomentari belasan ribu kali ini pun tak luput dari komentar warganet Indonesia.

Sebagian besar menilai, aksi rasis yang menimpa Timnas Malaysia ini adalah buntut dari insiden unggahan bendera Indonesia terbalik yang dilakukan salah satu pemain Timnas Malaysia.

Berikut Intisari merangkum beberapa komentar dari warganet atas postingan Menpora Syed Saddiq tersebut.