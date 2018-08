Hari Ini Rupiah Kembali Melemah, Begini Penjelasan Analis

SERAMBINEWS.COM - Kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan Kamis (2/8/2018).

Di pasar spot, rupiah melemah 0,26% ke level Rp 14.478 per dollar AS, sedangkan kurs tengah rupiah di Bank Indonesia (BI) terkoreksi tipis 0,02% ke level Rp 14.446 per dollar AS.

Analis Valbury Asia Futures Lukman Leong mengatakan, sentimen eksternal masih mendominasi pergerakan rupiah sepanjang hari ini.

Salah satunya, soal rencana Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor menjadi 25% terhadap US$ 200 miliar produk asal China.



Tak hanya itu, hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang diumumkan dini hari tadi juga mempengaruhi arah rupiah.

Kendati tidak menaikan suku bunga acuan AS di bulan ini, The Fed tetap memberikan pernyataan hawkish terkait prospek perekonomian Negeri Paman Sam.

Dari dalam negeri, data inflasi bulan Juli yang naik menjadi 3,18% (yoy) menimbulkan reaksi beragam dari pelaku pasar, sehingga tidak mampu menjadi katalis positif bagi rupiah di hari ini.

Menurut Lukman, sebagian pelaku pasar menilai kenaikan tersebut menjadi pertanda daya beli masyarakat Indonesia membaik.

Namun ada pula pihak yang merasa kenaikan inflasi merupakan imbas pelemahan rupiah belakangan ini.

“Dikhawatirkan BI menjadi ragu untuk menaikan suku bunga acuan ke depannya,” tutur Lukman.

Ia memperkirakan, rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada Jumat (3/8/2018).

Hal ini mengingat ada data non-farm payroll yang dirilis pemerintah AS.

Di samping itu, hasil pertemuan Bank of England yang membahas kenaikan suku bunga acuan di kawasan Inggris bisa mempengaruhi pergerakan rupiah pada esok hari.

Menurut perhitungan Lukman, rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.475—Rp 14.525 per dollar AS pada perdagangan, Jumat (3/8/2018).(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tertekan sentimen eksternal, kurs rupiah melemah lagi