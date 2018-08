Hati-Hati, Daging Ayam Bisa Jadi Penyebar Wabah Penyakit

SERAMBINEWS.COM - Ada yang suka makan berbagai menu masakan yang berasal dari olahan daging ayam? Kalo iya, ada info penting untuk kalian, guys!

Ayam bisa menjadi sumber protein yang sehat bagi banyak orang. Namun, berdasarkan laporan the Centers for Disease Control and Prevention, ayam pun bisa menjadi penyebab penyebaran wabah penyakit.

Thomas Gremillion, Direktur Lembaga Kebijakan Pangan di federasi konsumen Amerika Serikat, mengatakan, ayam mengandung salmonella.

Seperti infromasi yang HAI kutip dari Kompas.com, Salmonella adalah sejenis bakteri yang dapat menyebabkan diare, demam, dan kram sekitar 12-72 jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.Selain unggas, salmonella dapat ditemukan dalam telur, keju, jus dan buah.

"Laporan ini menunjukkan perlunya kerja sama antara institusi pemerintah dan industri untuk melindungi konsumen dari konsumsi ayam yang tak aman," kata dia. Namun, para pecinta daging ayam tak perlu khawatir.

Ada beberapa cara mudah untuk menghindari kontaminasi ini. Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan dan Pelayanan AS yang dilansir laman MensHealth, berikut cara mengurangi risiko kontaminasi salmonella.

Hindari makan daging sapi atau unggas yang tidak matang dan telur mentah. Cuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyentuh makanan. Bersihkan semua permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan. Hindari menggunakan peralatan yang sama pada makanan mentah dan makanan yang dimasak. Gunakan termometer daging untuk memasak makanan ke suhu internal yang aman.

