Saham Meroket, Apple Cetak Rekor Jadi Perusahaan Berkapitalisasi Pasar 1 Triliun Dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Pada perdagangan Kamis, (2/8/2018), Apple mencetak rekor menjadi perusahaan Amerika Serikat (AS) pertama yang mencapai nilai kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun dollar AS dengan harga saham melonjak lebih dari 207 dollar AS per lembar saham.

Sebelumnya pada hari Rabu, (1/8/2018), perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menyesuaikan jumlah saham yang berdar, sehingga memberi investor tingkat harga lembar per lembar saham yang dapat mencapai rekor tertinggi.

Dikutip melalui Foxbusiness, sebelum Apple, Petro China sempat pula mencapai kapitalisasi pasar 1 triliun dollar AS dalam waktu singkat di tahun 2007 lalu.

Sementara untuk Apple, momentum itu terus berlanjut dari hari Selasa (31/8/2018), di mana laporan laba perusahaan kuartalan menunjukkan hasil yang melampaui ekspetasi Wall Street, hingga Kamis ini.

Selepas penutupan perdagangan pada Selasa lalu, mereka melaporkan, meskipun pertumbuhan permintaan terhadap iPhone cenderung melambat, namun perusahaan mendapatkan keuntungan dari harga produk mereka yang jauh lebih tinggi dari produk-produk sebelumnya. Keuntungan mereka pun melonjak 32 persen menjadi 11,52 miliar dollar AS.

Sementara pertumbuhan harga per lembar saham pun mencapai 2,34 dollar AS per lembar saham, melampaui perkiraan Wall Street yang berada pada posisi 2,18 dollar AS per lembar saham.

Selain Apple, saat ini Amazon juga mulai mendekati angka kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun dollar AS dengan 484 juta saham luar biasa yang mereka miliki.

Adapun saat ini, harga saham mereka adalah 1.810 dollar AS per lembar saham, dan menempatkan kapitalisasi saham Amazon pada posisi 871 miliar dollar AS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apple Cetak Rekor sebagai Perusahaan AS Pertama Berkapitalisasi Pasar 1 Triliun Dollar AS"

Penulis : Mutia Fauzia

Editor : Bambang Priyo Jatmiko