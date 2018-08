Hasil MotoGP Ceko 2018 - Duo Ducati Rajai Sirkuit Automotodrom Brno

SERAMBINEWS.COM - Duo pebalap Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo merajai balapan GP Ceko di Sirkuit Automotodrom Brno, Minggu (5/8/2018).

Andrea Dovizioso sukses menjadi pebalap pertama yang menyentuh garis finish, disusul Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.

Sementara Valentino Rossi harus puas finis di posisi keempat setelah sempat merosot dari posisi dua ke urutan kelima.

Jalannya balapan

Dovi langsung memimpin balapan disusul Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Pada lap pertama, terjadi insiden yang melibatkan tiga pebalap, Maverick Vinales, Bradley Smith, dan Stefan Bradl, dan menyebabkan ketiga tak bisa melanjutkan balapan.

"Race over @maverickmack25's #CzechGP gets worse as he crashes out with @BradleySmith38 and @stefanbradl on lap one," tulis @MotoGP.

Demikian tulis @MotoGP, beberapa saat setelah balapan dimulai.

Sementara itu, akibat kesalahan saat berusaha menyalip Rossi pada lap pertama, Marquez kehilangan posisi karena didahului Jorge Lorenzo.

Beberapa kali terjadi aksi saling salip antara Marc Marquez dan Jorge Lorenzo hingga beberapa lap.