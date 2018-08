Honda Super Cub C125 Bisa Inden di Capella Peunayong

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan Honda Super Cub C125, sepeda motor bebek Honda terlaris sepanjang masa dengan desain timeless dan fitur-fitur canggih. Motor ini siap melengkapi pilihan konsumen yang menyukai karakter unik.

Di Aceh, motor yang pertama kali diperkenalkan pada 1958 ini hanya dapat dipesan di Capella Honda, Peunayong, Banda Aceh. “Kita sudah mulai buka inden untuk Honda Super Cub C125. Harganya lebih kurang Rp 60 juta per unit on the road Aceh. Bagi yang mau inden sudah boleh dengan DP Rp 2 juta per unit,” kata Kepala Cabang PT Capella Dinamik Nusantara Peunayong, Saifullah kepada Serambi, Sabtu (4/8).

Dikatakan, untuk estimasi unitnya baru dapat dipenuhi sekitar Oktober 2018. “Ini bukan produk lokal, tapi impor dari Thailand dan unitnya terbatas. Bila ada yang berminat sudah mulai buka inden dan untuk Aceh yang boleh jual hanya di Capella Peunayong saja,” ungkapnya.

Sementara President Director AHM, Toshiyuki Inuma dalam siaran pers yang diterima Serambi, kemarin, mengatakan, Honda Super Cub C125 diluncurkan untuk seluruh kalangan pengendara perkotaan baik anak muda maupun dewasa yang menginginkan motor legendaris dengan desain timeless dan unik. Model ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup yang modern di perkotaan.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman mengatakan konsumen premium di Indonesia menginginkan motor yang terlihat berbeda dengan desain unik dan timeless, sehingga dapat menjadi perhatian ketika mengendarainya. AHM berusaha mewujudkannya melalui Honda Super Cub C125. “Honda Super Cub C125 hadir sebagai trendsetter baru di segmen premium dengan desain yang timeless dan unik,” katanya.

Dikatakan, Honda Super Cub C125 memiliki desain premium dan unsur originalitas yang kental di keseluruhan bodinya. Desain originalnya tetap dipertahankan seperti desain lampu bulat, model knalpot memanjang yang ikonik, didukung performa yang dapat diandalkan serta fitur-fitur premium di balik tampilan uniknya.

Honda Super Cub C125 menggunakan mesin injeksi berkapasitas 125cc SOHC 4 gigi berpendingin udara dengan 2 katup yang handal dan ekonomis dengan tampilan finishing chrome pada detail partsnya yang semakin memberikan kesan premium. “Fitur premium dan modern lain yang disematkan pada model ini adalah Honda Smart Key System, yang terintegrasi dengan alarm untuk mencegah pencurian serta Answer Back System di mana indikator akan berkedip saat digunakan untuk mempermudah pencarian motor di lokasi parkir,” demikian Johannes Loman.(una)