AHM Raih 19 Penghargaan

* The Best Contact Center Indonesia

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil meraih 19 penghargaan di ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2018. Dengan hasil ini, AHM dinobatkan sebagai empat besar perusahaan terbaik dalam memberikan layanan kepada konsumen di seluruh Indonesia melalui Contact Center Honda.

Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta, Jumat (3/8). Ke 19 penghargaan itu masing-masing 10 medali platinum, 2 medali gold, 3 medali silver, dan 4 medali bronze. Pada kategori korporat, AHM menyabet 4 penghargaan tertinggi untuk bidang The Best Operation, The Best Business Contribution, The Best People Develoment, dan The Best Employee Engagament. Pada kategori ini, medali Silver diberikan untuk bidang The Best Technology Innovation dan medali Bronze di bidang The Best Social Media.

General Manager Honda Customer Care Center AHM, Istiyani Susriyati, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (7/8), menyebutkan, pada kategori individual, penghargaan tertinggi dengan medali platinum diperoleh pada lima bidang yakni Best of The Best Team Leader, The Best Customer Service, Best of The Best Team Leader Customer Service, The Best Supervisor dan The Best Manager Customer Service. Medali Gold diraih di bidang The Best Agent dan The Best Social Media Agent, serta medali Bronze untuk bidang Best of The Best Support atau Trainer dan Best of The Best Supervisor.

Pada kategori Teamwork, AHM meraih medali platinum di bidang The Best Telesales, medali silver pada bidang The Best Reporting dan medali bronze untuk bidang The Best Scheduling. Sedangkan untuk kategori talent, AHM meraih medali silver di bidang The Best Video. “Penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi AHM dalam memberi pelayanan terbaik untuk konsumen sepeda motor Honda melalui layanan Contact Center Honda,” ujarnya.

Dikatakan, TBCCI 2018 diikuti 54 perusahaan dan 502 peserta pada kategori individu. Untuk ketegori Teamwork diikuti 26 perusahaan dengan 324 peserta dan kategori talent diikuti 18 perusahaan dengan 75 peserta. Sedangkan kategori korporat diikuti 38 perusahaan dengan 89 kategori. Seluruh peserta diseleksi melalui berbagai test pengujian baik tertulis sampai presentasi pada 4 Juli-2 Agustus 2018.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Indonesian Contact Center Association (ICCA) ini menghadirkan dewan juri dari kalangan akademisi, praktisi, pengurus ICCA, profesional, dan juri Internasional yang tergabung dalam Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL).(una)