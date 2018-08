PAUD IT Jabal Nur  Meunasah Papeun yang Pertama Berjaringan Sekolah Islam Terpadu

Laporan Nani HS | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dari rapat ke rapat sejak dua tahun lalu, demi merealisasikan wacana musyawarah perencanaan pembangunan desa soal pendidikan anak usia dini (PAUD) beberapa waktu lalu.

Akhirnya Desa Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, berhasil mendirikan PAUD Islam Terpadu (PAUD IT) Jabal Nur, dan berbasis Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), Rabu (8/8/2018).

“Sepengetahuan kita, baru kali ini ada PAUD desa yang merujuk pada JSIT. Kecuali itu, pada umumnya PAUD IT yang bergabung di JSIT didirikan oleh lembaga swasta. Nah, PAUD IT Jabal Nur adalah pionir berdirinya lembaga PAUD milik desa yang IT. Ada kepengurusannya dan standar mutu yang sudah disusun detail dalam JSIT,” ungkap Kelapa PAUD IT Jabal Nur, Dela Tiarta Sari ST, kepada Serambinews.com.

Baca: Pagar PAUD di Simeulue Dibongkar Paksa Pemasok Material, Ini Penyebabnya

Tak heran saat meresmikan PAUD yang lahir dengan biaya desa dan iuran uang sekolah ini, Camat Kecamatan Krueng Barona Jaya, Drs Salamuddin MZ, sangat mengharapkan upaya ini juga dapat direalisasikan, diikuti, dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Basar.

Menurut Dela, latar belakang pendirian PAUD disebabkan rendahnya anak usia dini yang mendapatkan stimulus optimal dalam tumbuh kembangnya.

Padahal sebenarnya dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan anak usia dini.

Hal ini terkendala karena keberadaan lembaga PAUD di setiap desa di Aceh Besar masih sangat kurang.

Baca: Himpaudi Gelar Pentas Seni dan Kreativitas Anak

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kadis PK saat pelatihan peningkatan kapasitas GTK PAUD Februari 2018 lalu di Jantho, dari program nasional 1 desa 1 PAUD, sesungguhnya Aceh Besar belum merealisasikannya secara optimal. Hanya di bawah 50 % saja.

"Meunasah Papeun sendiri melakukan upaya ini agar kita mampu mengejar ketertinggalan," katanya.