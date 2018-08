Dikenal Tajir, Segini Harga Jam Favorit Sandiaga Uno Cawapres Prabowo

SERAMBINEWS.COM - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha sukses.

Pria 49 tahun itu memulai karier sebagai karyawan bank swasta pada 1990.

Ia kemudian mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat.

Pada 1993, Sandi kemudian bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer.

Tak puas, Sandi pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President dengan penghasilan 8.000 dollar AS per bulan.

Baca: Jangan Terlewatkan, Ini Niat dan Keutamaan 7 Hari Puasa Zulhijjah Jelang Idul Adha 1439 H

Baca: Hotman Paris Ungkap Rahasia Sandiaga Uno, Jejaknya Buat Hotman Terperangah dan Takjub Berkali-kali

Namun krisis moneter pada 1997 menyebabkan perusahaan tempat Sandi bekerja bangkrut.

Pada 1997, Sandi memutuskan pulang ke Indonesia dan mendirikan perusahaan penasihat keungan PT. Recapital Advisors bersama satu rekannya.

Lewat bidang usaha itu Sandi sukses menjalankan bisnis.

Ia kemudian didaulat sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kamar Dadang dan Industri Indonesia (Kadin) 2004.