Prodi Bahasa Inggris UIN Gelar Go Bolding untuk Lulusan

BANDA ACEH - Sebanyak 56 lulusan baru Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengikuti pembekalan menuju dunia paska kampus (go bolding) di Aula Lantai II Gedung B-FTK, Jumat (10/8).

Kegiatan rutin yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2016 ini merupakan pembekalan skill dari tiga kompetensi utama dari kurikulum yang menjadi ciri khas para alumni.

Yaitu sebagai ilmuwan, pendidik sekaligus periset (researcher and educator), sebagai pemimpin dan pebisnis (leader and entrepeneurs), dan sebagai penerjemah (translator and interpreter).

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Dr T Zulfikar MEd dalam sambutannya mengatakan bahwa Go Bolding adalah inspirasi bagi mahasiswa yang akan segera berhadapan dengan dunia kerja dan profesional.

Oleh karenanya kegiatan seperti ini dinilai sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai pembekalan dan tips sebelum melanjutkan karier maupun meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kegiatan ini diharapkan bisa memacu motivasi dan semangat mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan menuju keberhasilan,” ujar Zulfikar. Disebutkan kegiatan Go Bolding sebelumnya mengangkat tema Edu-Web-Agro Preneurship dan Academic Travellers.

Namun kali ini tema yang diangkat adalah bagaimana berhadapan dengan situasi lintas budaya, tantangan baru di negara yang baru seperti Selandia Baru dan juga Perancis. Sementara itu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Dr Mustafa AR MA yang membuka acara atas nama Dekan, memuji terobosan penting dalam peningkatan kualitas lulusan, tidak hanya dalam hal akademik, tapi juga kesiapan nonakademik yang memberi pengaruh besar terhadap kesuksesan di masa depan.

Kegiatan Go Bolding ini dimoderatori oleh Fera Busfina Zalha MA (alumni Leeds University, Inggris) yang juga dosen Prodi PBI. Turur hadir sebagai narasumber Muntasir MA TESOL (alumni PBI 2008 dan Victoria University, Wellington-New Zealand) dan M Nasir (alumni PBI 2010 dan Montpellier University-France).

Para narasumber memaparkan pengalamannya menghadirkan nuansa baru bagi calon petualang akademik yang memiliki impian melanjutkan studi ke sejumlah negara tujuan. Seperti Amerika Serikat, Malaysia dan Australia, khususnya di Selandia Baru dan Perancis.

Kedua narasumber juga menekankan pentingnya peran aktif mahasiswa dalam melewati masa-masa sulit di awal adaptasi di negara baru yang berbeda bahasa, budaya dan sistem belajar.

Disebutkan peluang untuk bisa menembus persaingan ketat beasiswa ke negara-negara tujuan akademik baru seperti Perancis dan Selandia Baru sangat besar, di samping pendidikan yang ditawarkan juga berkualitas.(sar)