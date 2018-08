Warga di 6 Negara Ini Tolak Punya Anak, Akibatnya Tingkat Populasi tidak Stabil

SERAMBINEWS.COM -- Tingkat kelahiran di beberapa negara sedang mengalami penurunan.

Banyaknya populasi yang semakin menua menyebabkan anggaran untuk perawatan kesehatan dan pensiun sangat tinggi.

Namun, jumlah populasi usia kerja yang membayar pajak terus menurun.

Sebagai hasilnya, negara-negara tersebut berisiko mengalami "bom waktu demografis". Ditandai dengan semakin sedikit penduduk usia kerja.

Para ahli demografi mengatakan, setiap negara memerlukan tingkat kelahiran 2,2 anak per wanita untuk mempertahankan populasi yang stabil. Namun, di beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, tingkat kelahirannya bahkan di bawah 2.

Berikut negara-negara yang jumlah penduduknya tidak stabil akibat angka kelahiran yang rendah:

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, tingkat kesuburanya telah mencapai rekor terendah, yaitu 1,76. Sementara rata-rata angka harapan hidupnya relatif stabil: yakni 78,7 tahun.

Para ahli mengatakan, melemahnya ekonomi dan mahalnya biaya kuliah anak berkontribusi pada tren penurunan tingkat kelahiran tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan The New York Times, orang-orang dewasa di AS berakhir tidak punya anak atau hanya memiliki sedikit, karena tingginya biaya perawatan anak.

