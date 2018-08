9 Ribuan Kosmetik Disita BBPOM

BANDA ACEH - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh menyita sebanyak 694 item atau 9.839 pcs kosmetik ilegal dari 49 sarana di tujuh kabupaten/kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Barat.

Kosmetik ilegal yang disita tersebut merupakan kerja sama antara BBPOM Banda Aceh dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dalam melakukan aksi penertiban kosmetik ilegal, dan mengandung bahan berbahaya pada Juli 2018.

“Kosmetik yang disita ini merupakan kosmetik yang belum terdaftar, dan diuji keamanannya oleh Badan POM RI dengan nilai ekonomis sebesar Rp 200 juta lebih,” sebut Kepala BBPOM Banda Aceh, Zulkifli dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor BBPOM setempat, Senin (13/8).

Dikatakan bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik ilegal ini adalah merkuri, rhodamin B, dan hidrokinon. Sementara dampak buruk dari penggunaan kosmetik ilegal dan tanpa izin edar ini dapat merusak kulit.

Kosmetik ilegal yang disita tersebut antaranya egg white, temulawak day and nigt cream, fair and lovely, nature republic aloe vera, widya whitening soap temulawak, ponds magic powder BB, whitening Q10 salt scrub, vaseline lip therapy, lipstick kylie, MS glow, naked 3, naked 6, heena golecha, new citra gold, the balm cosmetics, widya collagen day and nigt cream, egg face mask, collagen crystal eye mask, bioaqua, nature republic green tea, rose, orange, kylie blush, MB guarantee baby hand nail mask, dan bulus putih.

“Produk yang paling banyak disita adalah pemutih dan lipstik. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Zulkifli menambahkan selain di tujuh kabupaten/kota tersebut, pihaknya juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap kosmetik ilegal dan bahan berbahaya di kabupaten/kota lainnya. Menurutnya, di tujuh kabupaten/kota itu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Barat rawan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Konferensi pers tersebut selain dihadiri pihak Polda Aceh juga dihadiri Kepala Dinkes Banda Aceh, dr Warqah Helmi dan pegawai BBPOM Banda Aceh.

Kepala BBPOM Banda Aceh, Zulkifli mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan teliti sebelum membeli produk dengan terlebih dahulu melalukan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. “Apabila masyarakat menemukan kosmetik ilegal, tanpa izin edar, rusak, kedaluwarsa dapat menghubungi BBPOM di Banda Aceh,” katanya.

Pihaknya juga siap melayani keluhan konsumen, dan masyarakat dapat berkonsultasi dengan pihak BBPOM dengan datang langsung ke kantornya atau menghubungi ULPK dengan nomor 081361908248.(una)