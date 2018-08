Siswa SMA Modal Bangsa, Aceh Besar Wakili Indonesia ke Festival Seni Internasional di Jepang

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH –Mujahid Afif AE, siswa SMA Modal Bangsa (Mosa) Aceh Besar menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang bersempatan memamerkan karya seni poster di ajang Festival Seni Internasional, yang berlangsung 5-10 Agustus 2018 di Tokyo, Jepang.

Terdapat enam peserta yang diutus mewakili Indonesia, namun hanya Mujahid yang berasal dari Aceh.

Festival seni itu diselenggarakan The Internasional Foundation For Art And Culture (IFAC).

Ajang itu merupakan agenda rutin yang sudah dilaksanakan 19 kali, tahun ini peserta festival itu berasal dari 18 negara.

Mujahid merupakan pemenang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Saat itu ia mengikuti kategori poster dan memenangkan poster karyanya tentang bahaya hoax.

Mujahid kepada Serambinews.com, Selasa (14/8/2018) mengatakan, beberapa bulan lalu ia dihubungi oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, memberitahu bahwa ia dipilih mewakili Indonesia ke ajang IFAC di Jepang.

Sehingga karya posternya yang menang di FLS2N itu dibawa untuk dipamerkan di Jepang.

Dalam ajang itu, bersama dengan peserta dari negara lain, mereka saling memamerkan karya seninya.

Di puncak kegiatan festival, Mujahid Afif juga mendapatkan medali emas atas partisipasi dalam ajang seni internasional itu.

“Ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bertemu dan menambah jejaring dengan siswa dari berbagai negara lain. Saya bangga bisa mewakili Indonesia ke ajang, apalagi ini ajang pertama saya ke luar negeri, sekaligus membawa nama harum daerah dan sekolah,” ujarnya. (*)