Bank Aceh Syariah Cabang Jantho Adakan Sosialisasi CMS atau Transaksi Non Tunai

PEMERINTAH Daerah Aceh Besar telah melaksanakan Sosialisasi CMS atau transaksi non tunai, Selasa (13/8), yang dibuka oleh Bupati Aceh Besar diwakili oleh Sekda Drs. Iskandar, MSi, yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas, BPKD, Camat-Camat serta Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diikuti 160 peserta, acara tersebut diadakan di gedung Bappeda Aceh Besar. Sekda Aceh Besar, Drs. Iskandar, Msi dalam sambutannya menyampaikandukungan sepenuhnya terhadap kegiatan Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai ini dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Mendagri No. 910/ 1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang“Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi” dan No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dan sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas an transaksi pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Hermanto selaku PimpinanPT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho menyatakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) wajib kita laksanakan dikarenakan Bank Indonesia telah mencanangkan GNNT pada tanggal 14 Agustus 2014 dalam rangka mendorong penggunaan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai. Serta PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Aceh Besar tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Non Tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat mempermudahtransaksi non tunai dengan Pemerintah Daerah dan pihak Swasta lainnya.