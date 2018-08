Aceh Besar Luncurkan Pro-Abes

* Keluarga Miskin Terima Rp 1,8 Juta/tahun

KOTA JANTHO - Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, Rabu (15/8) pagi, meluncurkan Program Aceh Besar Sejahtera atau Pro-Abes, di Aula Kantor LPMP Aceh, kawasan Desa Niron, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Dalam program itu, setiap keluarga miskin di Aceh Besar akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) Rp 1,8 juta per tahun.

Bupati menjelaskan, Pro-Abes bertujuan untuk mensinergikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Aceh Besar dan terintegrasi dengan program nasional yaitu program keluarga harapan (PKH). “Progran ini harus jelas dimana masyarakat miskin diverifikasi faktualnya by name by address yakni siapa namanya, tinggal dimana, bagaimana kondisi ekonominya, dan apa pekerjaannya,” jelas Mawardi.

Melalui program ini, sebut Mawardi, Pemkab Aceh Besar menggunakan APBK akan menyalurkan bantuan kepada 5.000 kepala keluarga (KK) masyarakat miskin yang sudah terverifikasi faktual. “Masing-masing KK akan menerima bantuan sebesar Rp 1,8 juta per tahun atau Rp 150 ribu per bulan,” ujarnya.

Menurut Mawardi, selama ini angka kemiskinan di Aceh Besar sekitar 14,45 persen atau 39.000 KK. Dikatakan, pemerintah menargetkan pada tahun 2022 mendatang harus turun minimal hingga 10 persen atau sekitar 25.015 KK. “Saya berharap semua pihak dapat mengawasi Pro-Abes agar terlaksana dengan baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar dapat tercapai,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Aceh Besar, kepala SKPD, anggota DPRA, Rektor ISBI, Pemimpin BRI Cabang Banda Aceh, camat, mukim, keuchik, dan perwakilan masyarakat.

Untuk menyalurkan bantuan dalam Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes), Pemkab Aceh Besar menggandeng Bank BRI sebagai penyalurnya. Sehingga, setiap penerima manfaat Pro-Abes akan menerima buku tabungan dan kartu ATM dengan nama “Tabunganku”.

Ketua Panitia yang juga Koordinator Bidang Humas dan SDM Pro-Abes, Teddy Helvan SE, mengatakan program ini merupakan salah satu penjabaran visi dan misi Pemkab Aceh Besar periode 2017-2022 di bawah pimpinan Bupati Ir Mawardi Ali bersama Wakil Bupati Tgk H Husaini A Wahab, dalam upaya menuntaskan angka kemiskinan di Aceh Besar yang saat ini masih sangat tinggi.(jal)