VIDEO - Make Up Kebule-Bulean atau Natural, Kamu Suka yang Mana?

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Di tangan penata rias, wajah seseorang tak ubahnya kanvas putih. Media tempat menumpahkan kreativitas.

Seperti halnya mode, tren make up pun datang dan pergi. Pekan ini Serambi Millenial berbagi inspirasi make up yang sedang in.

Adalah Sheila. Perempuan yang dikenal jago make up karakter. Ia mendemontrasikan tren make up freckles yang sedang digandrungi kaum hawa.

Make up simple yang bikin wajah terlihat jadi kebule bulean. Cara pengaplikasiannya membutuhkan keahlian khusus, karena dasarnya adalah no make up make up atau effortless.

Untuk mendapatkan efek bintik-bintik atau fake freckles, dibubuhkan eyeshadow berwarna coklelat dengan cara ditotolkan ke wajah. Make up ini menegaskan bahwa cantik tak harus sempurna. Bye bye concealer.

Adalagi Nia. Penata rias yang sudah tidak asing lagi di Banda Aceh. Ia mendemontrasikan make up highlighter nude. Make up simple yang memberikan rona segar di wajah. Simak tutorialnya.

Nah! Itu dia dua tren make up yang sedang hits saat ini. Buat kamu yang suka bereksperimen dengan make up, selamat mencoba.