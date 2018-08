Daihatsu Terios Ready Stock

* Varian Custom GIIAS Dapat Dipesan

BAND ACEH - Mobil mini SUV, Daihatsu All New Terios yang telah mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia, kembali ready stock di Banda Aceh. Bahkan, untuk tipe Terios Custom yang dipamerkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 sudah dapat dipesan.

Herizal Ruslan, Kepala Cabang Astra Daihatsu Banda Aceh, Sabtu (18/8) menjelaskan Daihatsu All New Terios untuk seluruh varian ready stock atau unitnya siap dibawa pulang. Dia mengatakan hampir seluruh varian Terios, mulai tipe standar sampai tipe tertinggi dapat dibawa pulang melalui pembelian tunai atau juga kredit.

Dia mengatakan All new Terios sudah memiliki tampilan yang sangat menarik dibanding dengan pendahulunya, karena sudah disematkan berbagai teknologi terkini untuk kenyamanan, keamanan dan efisiensi bahan bakar.

“Sampai saat ini, pilihan yang paling banyak diminati warga Aceh, Terios varian tertinggi yakni tipe R dan tipe R Deluxe,” jelasnya. Dia menyatakan Terios yang siap dibawa pulang, tetapi sesuai dengan kemampuan calon konsumen, baik tipe standar maupun tertinggi.

Disebutkan, Terios sudah memiliki kelengkapan fitur aksesoris dan teknologi penunjang keselamatan yang canggih, termasuk sistem menyalakan mesin, hanya dengan menekan tombol start.

Herizal menjelaskan Terios hadir dengan empat varian untuk tranmisi manual yaitu tipe X Rp 204.750.000, X Deluxe MT Rp 214 juta, R MT 239 juta, serta tipe R Deluxe dengan harga 249 juta/unit on the road Aceh.

Sedangkan transmisi otomatis, terdiri dari tiga varian dimulai dengan tipe X Deluxe AT Rp 224 juta, R AT Rp 249 juta dan R Deluxe AT Rp 259.850.000, juga on the road Aceh. Disebutkan, Terios X MT yang dibandrol Rp 204.750.000, maka bagi yang ingin membeli secara kredit, maka DP sebesar Rp 43.050.000, dimana 4 tahun Rp 5.433.000/bulan dan 5 tahun Rp 4.839.000/bulan.

Untuk tipe tertinggi, Terios R AT DLX yang dibandrol Rp p 259.850.000, maka DP sebesar Rp 54.296.000 dengan cicilan 4 tahun Rp 6.819.000/bulan dan 5 tahun Rp 6.075.000/bulan.

Dia menambahkan pihaknya juga menawarkan All New Terios Special Edition GIIAS 2018 yaitu Terios Custom, dimana sudah dapat dipesan. All New Terios semua varian disematkan mesin baru tipe 1.5L 3SZ-VE DOHC Dual VVT-I dengan efisiensi bahan bakar generasi terbaru lebih baik 20 persen sampai 30 persen.