Disebut Terima 3,5 Juta Dollar AS, Keponakan Setya Novanto Mengaku Hanya Dapat 2,9 Juta Dollar AS

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi membantah menerima uang 3,5 juta dollar Amerika Serikat melalui money changer.

Irvan mengaku hanya menerima 2 juta dollar AS.

Hal itu dikatakan Irvanto saat memberikan tanggapan terdakwa atas keterangan para saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (21/8/2018).

"Transaksi saya 3 juta dollar AS, yang saya terima 2,9 juta dollar AS setelah dipotong 40 rupiah per dollar," ujar Irvanto.

Sebelumnya, Marketing Manager PT Inti Valuta Money Changer Riswan alias Iwan Barala mengaku pernah dihubungi oleh Irvanto.

Saat itu, Irvan meminta bantuan money changer untuk melakukan pengiriman uang dari luar negeri.

Namun, Irvan meminta uang tidak ditransfer secara langsung. Pengiriman uang diminta melalui sistem barter antar money changer.

Iwan kemudian bersedia membantu pengiriman uang sebesar 3,5 juta dollar AS.

Menurut kesaksian Iwan, Irvan meminta uang tersebut diserahkan melalui stafnya yang bernama Ahmad.

Iwan kemudian mengikuti arahan Irvan tersebut. Iwan menyerahkan uang 3,5 juta dollar AS itu kepada Ahmad.