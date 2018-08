Keluarga Kerajaan Arab Saudi 16 Kali Lebih Kaya Ketimbang Monarki Inggris, Segini Kekayaannya

SERAMBINEWS.COM, RIYADH — Keluarga Kerajaan Inggris memiliki kekayaan bersih sekitar 88 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.283 triliun.

Demikian perhitungan dari perusahaan konsultasi bisnis Brand Finance, seperti diwartakan CNBC dan Middle East Monitor, Senin (20/8/2018).

Namun, kekayaan keluarga Kerajaan Inggris masih lebih dikecil dibandingkan dengan Dinasti Keluarga Raja Arab Saudi.

Keluarga "The House of Saud" yang berkuasa di Saudi memiliki sekitar 15.000 anggota keluarga, tetapi mayoritas kekayaan hanya dimiliki sekitar 2.000 orang dari mereka.

Lalu berapa jumlah kekayaan bersih keluarga Kerajaan Arab Saudi?

Laporan Brand Finance menyebutkan, the House of Saud memiliki kekayaan bersih 1,4 triliun dollar AS atau Rp 20.415 triliun.

Sebagai informasi, jumlah itu 16 kali lipat dari kekayaan keluarga Kerajaan Inggris.

Seperti di Inggris, keluarga kerajaan di Saudi sangat tertutup dengan harta kekayaan yang dimiliki.

Namun, sebagian dari mereka diketahui punya jet pribadi, kapal pesiar mewah, helikopter, dan kediaman mewah yang berhias perabotan dari emas.

Mereka juga menyumbangkan uang mereka kepada organisasi amal dan meningkatkan kehidupan masyarakat.

