Tampil di Perempat Final America's Got Talent 2018, The Sacred Riana Merayap di Dinding

Laporan wartawan Grid.ID, Dewi Lusmawati

SERAMBINEWS.COM - Aksi Ilusionis wanita asal Indonesia, The Sacred Riana kembali menyedot perhatian.

Salah satu kontestan ajang pencarian bakat America's Got Talent 2018 ini tampil di putaran kedua perempat final America's Got Talent musim ke-13 yang ditayangkan secara langsung pada Selasa (21/8/2018) waktu Amerika.

Dilansir Grid.ID dari postingan akun YouTube Talent Recap yang mengunggah sebuah video pada 21 Agustus 2018, Riana tampak menunjukkan sebuah aksi yang berbeda.

Diawali dengan adegan Riana meluar dari balik selimut yang dikelilingi api.

Gadis berambut panjang ini lalu maju ke meja juri, sambil berkata "She is coming (dia datang)".

Baca: Serahkan Hewan Kurban, Plt Gubernur Aceh Saksikan Langsung Penyembelihan di Masjid Raya

Riana lalu membuka kotak yang berisi boneka kecil yang identik dengan praktik perdukunan dan santet serta selembar kertas berisi foto keempat dewan juri.

Ia lalu meletakkan lagi boneka kecil tersebut ke dalam kotak, seraya berkata She is coming for one of you (Dia datang untuk satu dari kalian)".

Ketika kertas foto dibuka kembali rupanya wajah Mel B dalam foto itu telah berlubang.

Ketika boneka kecil dibuka lagi dari dalam kotak, di boneka itu rupanya telah terpasang foto Mell B.