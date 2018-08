Asian Games 2018 Belum Berakhir, Pebulu Tangkis Asal Thailand Tiba-tiba Pamit

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pebulu tangkis Thailand, Pannawit Thongnuam tiba-tiba menyatakan pamit meninggalkan Asian Games 2018, padahal, kompetisi bulu tangkis belum usai.

"Ini saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Asian Games 2018," tulis Pannawit.

Keputusan Pannawit ini tampaknya karena ia tak turun dalam kompetisi individu.

Ditelusuri tim Bolasport.com, nama Pannawit tak masuk dalam drawing tunggal putra cabor bulu tangkis nomor individu.

Ucapan pamit yang tiba-tiba dari Pannawit ini pun membuat beberapa netizen sedih.

Pasalnya, para netizen belum sempat bertemu Pannawit namun ia sudah pergi duluan.

"Aku merasa sedih, aku tidak bisa bertemu denganmu," tulis akun @georgephilips.

"Waduh," tulis akun @raditraffi.

"Tuhkaaaan ah (emoticon sedih )," tulis akun @widyapuspangrm_.

"Kok udah mau balik saja kan belum selesai eventnya," tulis akun @a_trans.

"Sedihhh, @pannawit_t selamat tinggal muaahh," tulis akun @serehutahaean.

"Yaelah bang belom juga ketemu udah balik aja Good luck for your next competition. I hope i can meet you (emoticon sedih)," tulis akun @dwi_navi88.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Asian Games 2018 Belum Usai, Pebulu Tangkis Asal Thailand Tiba-tiba Pamit