Gadai Emas Mendominasi di Pegadaian Banda Aceh

BANDA ACEH - Setelah Idul Adha 1439 H, PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh mencatat transaksi gadai didominasi oleh gadai emas. Selain itu, juga ada warga yang menggadaikan mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan lainnya.

Asisten Manajer Penjualan Deputy Bisnis Area Pegadaian Banda Aceh, Ronal Fahrizan menyampaikan hal ini kepada Serambi, Jumat (24/8). Menurutnya, sebelum Idua Adha, umumnya banyak yang tebus emas untuk dipakai saat hari raya Idul kurban itu. Namun setelah itu, digadai kembali.

“Karena banyak pengeluaran saat lebaran, jadi mereka menggadai kembali emasnya,” kata Ronal yang menambahkan Pegadaian sudah mulai menerima transaksi sejak Kamis (23/8). Ia menambahkan jumlah emas yang digadaipun bervariasi berdasarkan kebutuhan masing-masing, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Pada kesempatan yang sama, Ronal juga menyampaikan pihaknya mengadakan even ‘Pegadaian Gold Sale’ selama tiga hari (25-27 Agustus), di Suzuya Mall Banda Aceh. “Ada cashback tiap pembelian emas logam mulia mulai Rp 10 ribu per gram sampai Rp 15 ribu per gram,” sebutnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas karena emas tidak terkena inflasi. (una)