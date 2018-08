Korsel-Banda Aceh Bahas Investasi

BANDA ACEH - Delegasi dari Kota Gumi, Korea Selatan, Kamis (23/8), bertemu Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, di Pendapa Wali Kota. Pertemuan itu membahas peluang dan kemungkinan investasi pihak Gumi Korea Selatan di Banda Aceh.

Wali Kota didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Iskandar, Kepala Bappeda, Ir Gusmeri dan Dirut PDAM Tirta Daroy, T Novizal Aiyub. Dalam kesempatan ini, Wali Kota menawarkan peluang investasi di berbagai bidang yang memiliki potensi di Banda Aceh, seperti bidang kelautan, perdagangan, industri, pusat perbelanjaan (mall), perhotelan, serta sektor pendidikan, kesehatan, air minum dan listrik.

Aminullah mengatakan, dirinya selalu membuka peluang besar bagi investor yang ingin berinvestasi di Banda Aceh, selama investasi itu memberi dampak positif bagi masyarakat Banda Aceh.

Usai melakukan pertemuan di pendopo, delegasi Kota Gumi melakukan peninjauan ke PDAM Tirta Daroy, sebagai sebuah BUMD yang menyediakan air bersih untuk warga kota.

Delegasi dari Kota Gumi yang berkunjung dipimpin oleh Moon Kyung Won, serta anggotanya Sin Kyeong Soon, On Ke Kwang, Lim Soon Du, Lee So Il, Shim Hong Suk, Park Keung Dong dan Moon Deog Hoi. Mereka juga mengundang Pemko Banda Aceh untuk melakukan studi banding ke Kota Gumi.(mun)