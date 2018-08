Inilah Boeing P-8 Poseidon, Pesawat Intai AS yang Paling Ditakuti Rusia-China

SERAMBINEWS.COM- China yang telah mengklaim perairan Laut ChinaSelatan (LCS) sebagai wilayahnya tidak hanya mengerahkan kapal-kapal perang untuk melaksanakan patroli rutin tapi juga membangun sejumlah pangkalan militer.

Pangkalan militer yang dibangun di sejumlah pulau karang yang tersebar di perairan LCS itu yang sebenarnya telah diklaim oleh berbagai negara sebagai wilayahnya oleh China dijadikan seperti ‘kapal induk’.

Selayaknya fasilitas yang dimiliki oleh sebuah kapal induk, pangkalan militer yang dibangun China di LCS merupakan landasan udara (air strip) yang bisa didarati semua jenis pesawat tempur, menjadi pangkalan peluncuran rudal, depot logistik, stasiun radar, pangkalan untuk berlabuhnya kapal-kapal AL China.

Atas pembangunan sejumlah pangkalan di perairan LCS itu dan hadirnya kapal-kapal perang China untuk mengamankan jalur lalu-lintas kapal dagangnya di LCS, militer AS memang merasa sangat terganggu.

Pasalnya, sebelum diklaim China perairan LCS merupakan jalur laut internasional yang biasa dilintasi kapal-kapal dagang dari berbagai nengara termasuk Indonesia dan menjadi jalur resmi kapal-kapal perang AS milik Armada ke-7 AL AS (US Pasific Command).

Untuk mengantisipasi hadirnya kapal-kapal perang China di LCS, AL AS pun menambah jumlah kapal-kapal perangnya yang berpatroli di LCS termasuk mengerahkan kapal-kapal induknya.

Kadang kapal-kapal perang AS sengaja mendekati pangkalan-pangkalan militer China di LCS dan langsung mendapat peringatan untuk meninggalkan lokasi.

Demi menghadapi bentrokan senjata yang belum waktunya, kapal-kapal perang AS yang sudah dibayang-bayangi oleh kapal perang China pun memilih menghindar.

Tapi AL AS tidak hanya mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk menggertak China.

Dilansir dari Business Insider dan Militer China, untuk memata-matai segala kegiatan yang berlangsung di pangkalan-pangkalan militer China di LCS, AL sering melaksanakan penerbangan pengintaian dengan menggunakan pesawat intai Boeing P-8 Poseidon.

