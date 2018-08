Sehari, 19 Mobil Toyota Dipesan

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota Aceh berhasil menggaet 19 pesan dalam acara bertajuk showroom even pada Sabtu (25/8). Mobil sejuta umat, All New Avanza/Veloz tetap mendominasi pesanan dengan 7 unit, diikuti mobil LCGC Agya sebanyak 5 unit, Agya 2 unit, Innova 3 unit, Yaris dan dan Hiace sama-sama 1 unit.

Afriady Muhammad, Deputy OM PT Dunia Barusa, Sabtu (25/8) menjelaskan pesanan mobil terus membaik seusai Idul Fitri dan Idul Adha 1439 H. Dia menyatakan pesanan mobil dalam showroom even yang digelar kemarin, berhasil menggandeng 19 pesanan mobil.

Dia menambahkan beberapa model mobil stok ready, terutama mobil LCGC Agya dan Sigra, selain mobil canggih untuk keluarga, All New Sienta.

Bahkan, sebutnya, beberapa type Avanza juga stock ready, kecuali Veloz, tetapi tetap dapat dipesan, termasuk Toyota All New Rush yang telah menjadi favorit warga Aceh. Disebutkan, mobil crossover canggih berkapasitas lima tempat duduk, CHR warna putih masih stock ready dan siap dibawa pulang.

Dia mengatakan CHR single tone ini dibandrol Rp 488,9 juta/unit dan dual tone Rp 490,4 juta/unit on the road Aceh. Afriady menyatakan crossover berbody kekar ini yang stock ready hanya warna putih yang dapat ditebus dengan DP atau uang muka Rp 151.677.000 dan cicilan Rp 8.294.000/bulan selama 5 tahun atau 60 bulan.

Tetapi, katanya, untuk mobil Calya berkapasitas tujuh tempat duduk dapat dibawa pulang dengan DP atau uang muka Rp 19,5 juta. Sedangkan untuk Agya yang berkapasitas lima tempat duduk, dapat dibawa pulang dengan DP sebesar Rp 11,46 juta.

Sementara itu, PT Dunia Barusa yang telah tersebar di Aceh akan makin memudahkan calon konsumen untuk memiliki mobil Toyota. Untuk wilayah barat-selatan, ada showroom 3S (sales, service, spareparts) di Meulaboh. Wilayah timur, ada showroom 3S+ body paint di Banda Aceh. Lebih ke timur lagi, ada outlet 2S di Sigli, showroom 3S di Lhokseumawe, serta wilayah tengah, outlet 2S di Takengon.(muh)