Mengumpat di Twitter, Wanita Ini Batal Dapat Kesempatan Magang di NASA

SERAMBINEWS.COM - “Jempolmu harimaumu”. Kalimat tersebut nampaknya sangat menggambarkan kondisi Naomi H.

Di era media sosial seperti sekarang, hampir semua orang ingin berbagi apa saja di dunia maya. Tak terkecuali gadis yang telah mendapatkan kesempatan langka itu.

Diketahui dari tweetnya, ia lolos untuk magang di National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Sayangnya, kegembiraan Naomi tak berlangsung lama.

Baca: Putra Krueng Mane ke Final

Dilansir Grid.ID dari Daily Mail, Naomi mengungkapkan kebahagiaannya melalui akun Twitter. Namun, ia menggunakan kata dan ungkapan yang kasar.

Ia menulis, 'EVERYONE SHUT THE F*CK UP. I GOT ACCEPTED FOR NASA INTERNSHIP.'

magang di NASA (twitter.com)

Rupanya, ungkapan ini mendapatkan tanggapan dari Homer Hickam. Hickam menegur Naomi untuk menggunakan bahasa yang lebih pantas.

Cerobohnya Naomi, ia membalasnya dengan kalimat yang lebih tak patut lagi.

Tak disangka, Hickam merupakan mantan insinyur NASA dan hingga kini masih merupakan anggota dari National Space Council.

Karena perkataannya, netizen Twitter pun banyak yang membully gadis berusia 21 tahun ini.