Rupiah Kembali Melemah Menjadi Rp 14.625 Per Dollar AS

SERAMBINEWS.COM - Rupiah pada perdagangan awal di Rabu (28/8/2018) tercatat melemah. Namun, sejumlah ekonom memproyeksikan rupiah bisa menguat hingga penutupan nanti sore.

Mengutip Bloomberg, pukul 9:08 WIB tercatat rupiah di pasar spot melemah 0,18% ke Rp 14.625 per dollar AS.

Ahmad Mikail Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks dollar AS hari ini melemah ke level 94,0-94,70 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia.

Baca: Kemenkeu Akui Ada Dampak Terhadap Kemampuan Bayar Utang Pemerintah Akibat Pelemahan Rupiah

Menurut Mikail pelemahan dollar AS masih disebabkan oleh faktor suksesnya perjanjian perdagangan bebas antara AS dan Meksiko.

"Suksesnya perjanjian perdagangan bebas tersebut akan mendorong masuknya Kanada ke dalam kerja sama tersebut," kata Mikail, Rabu (28/8) dalam riset.

Suksesnya perjanjian perdagangan bebas tersebut juga menurunkan kekhawatiran investor akan berlanjutnya perang dagang antara AS dan Uni Eropa.

Baca: Sandi Sebut Rupiah Melemah Karena Indonesia Banyak Impor Barang, Menkeu Sri Mulyani tak Membantah

Turunnya risiko perang dagang mendorong investor meninggalkan dollar AS dan kembali masuk ke negara berkembang.

Mikail memproyeksikan rupiah menguat akibat faktor tersebut. Selain juga, rupiah kuat karena bagusnya hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin.

Mikail memproyeksikan rupiah hari ini bisa menguat ke Rp 14.600 per dollar AS hingga Rp 14.610 per dollar AS.(*)