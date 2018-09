Calya dan Sienta Ready Stock

MOBIL All New Calya dipajang bersama sederetan mobil toyota lainnya di showroom PT Dunia Barusa, Bathoh, Banda Aceh, Sabtu (1/9).

* Uang Muka Mulai Rp 34 Jutaan

BANDA ACEH - Dari sederetan mobil yang ditawarkan Toyota, hanya dua model yang siap dibawa pulang, Calya dan Sienta, karena ready stock, tetapi type tetap terbatas. Kedua mobil dengan segmen berbeda ini dapat dibawa pulang dengan DP atau uang muka Rp 34 jutaa untuk Calya dan Sienta Rp 66 jutaan.

Afriady Muhammad, Deputy OM PT Dunia Barusa, Sabtu (1/9) menjelaskan stok mobil yang tersedia di showroom saat ini ada beberapa model. Tetapi yang benar-benar siap diboyong ke garasi yakni LCGC Calya berkapasitas tujuh penumpang dan mobil canggih, All New Sienta.

Dia menjelaskan Calya yang bermesin 1.200 cc memiliki dua type, E dan G, dimana harga dimulai dari Rp 139,9 juta untuk type E Std M/T dan E M/T RP 142,1 juta. Untuk type G M/T dibandrol Rp 148 juta dan G A/T Rp 160,4 juta ont the road Aceh.

Afriady mencontohkan, untuk Calya type G M/T, maka DP yang harus dipersiapkan sebesar Rp 34.624.000 dengan cicilan Rp 3.703.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Paket ini bersumber dari lembaga pembiayaan ACC Cabang Banda Aceh yang mematok DP minimal 20 persen dari harga mobil.

Sedangkan untuk mobil canggih All New Sienta yang memiliki pilihan 7 warna, DP yang harus dipersiapkan sebesar Rp 66.274.460 untuk type E M/T yang dibandrol Rp 244,6 juta. Untuk cicilan bulanan sebesar Rp 5.158.000 selama lima tahun atau 60 bulan.

Disebutkan, All New Sienta yang bermesin 1.500 cc memiliki empat varian, E, G, V dan Q dengan transmisi manual dan matik CVT. Nah, bagi yang menginginkan type E CVT, maka harus merogoh kocek sebanyak Rp 258,3 juta.

Untuk Sienta type G M/T dibandrol Rp 252,2 juta dan G CVT Rp 270,2 juta. Sedangkan type V M/T Rp 267,3 juta dan V CVT Rp 285,1 juta. Untuk varian Q, seluruhnya bertansmisi CVT yang dibandrol mulai dari Rp 304 juta sampai Rp 330 jutaan on the road Aceh.

Afriady menjelaskan untuk Calya dan Sienta yang masih tersedia di showroom yakni type G manual dan matik. “Bagi warga Aceh yang menginginkan Calya atau Sienta, maka dapat langsung mendatangi showroom kami yang sudah tersebar di Aceh,” katanya.

Disebutkan untuk pilihan warna Sienta dan Calya disesuaikan dengan stok yang ada dan jikapun ingin warna yang lain, maka perlu menunggu beberapa waktu, tetapi tidak sampai mencapai hitungan bulanan.

PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota Aceh ini juga kembali menawarkan mobil canggih CHR berkapasitas lima tempat duduk dengan satu varian, 7 Speed CVT atau transmisi otomatis 7 percepatan dengan mesin 1.8 L Turbo.

CHR yang ditawarkan untuk single tone warna putih yang dibandrol Rp 488,9 juta/unit dan warna dual tone Rp 490,4 juta/unit on the road Aceh harus ditunggu. “Bagi yang ingin melihat langsung, maka dapat mengunjungi showroom kami di Bathoh,” ujar Afriady.

Dia menjelaskan crossover dengan body kekar ini dapat ditebus dengan DP atau uang muka Rp 151.677.000 dan angsuran Rp 8.294.000/bulan selama 60 bulan atau 5 tahun. Dia berharap, dengan sederetan mobil yang ditawarkan, maka calon konsumen dapat memilih sesuai kemampuannya.

“Jika dana cukup untuk model LCGC Calya berkapasitas tujuh tempat duduk atau Agya lima tempat duduk, maka dapat dipilih salah satunya,” katanya. Demikian dengan All New Avanza dan Veloz yang dibandrol mulai dari Rp 197.450.000 untuk type E std M/T sampai Rp 247,650.000 untuk Veloz 1.5 A/T.

Sementara itu, PT Dunia Barusa yang telah tersebar di Aceh akan memudahkan calon konsumen untuk memiliki mobil Toyota. Untuk wilayah barat-selatan, ada showroom 3S (sales, service, spareparts) di Meulaboh. Wilayah timur, ada showroom 3S+ body paint di Banda Aceh. Lebih ke timur lagi, ada outlet 2S di Sigli, showroom 3S di Lhokseumawe, serta wilayah tengah, outlet 2S di Takengon.(muh)