Panitia Gelar Sosialisasi PORA XIII Aceh Besar di Care Free Day Banda Aceh

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Aceh (PP PORA) XIII 2018 Aceh Besar menjadikan Car Free Day (CFD) ajang mensosialisakan even olahraga akbar berskala provinsi yang akan digelar 18 hingga 25 November mendatang.

Kegiatan Roadshow to Car Free Day yang dibuka Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali berlangsung di jalan Tgk H Daud Beureueh, Banda Aceh, Minggu (2/9/2018) pagi.

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengatakan, even olahraga empat tahunan tingkat provinsi Aceh akan menggelar perhelatan even olahraga besar, yaitu PORA XIII 2018. Even ini adalah ajangnya Provinsi, dimana Aceh Besar menjadi tuan rumah.

“Sebagai tuan rumah PORA XIII 2018, Aceh Besar bukan hanya untuk merebut juara atau piala, jauh dari pada itu adalah spirit untuk Aceh menuju PON 2024 Aceh-Sumut ke depan. Bagi Aceh Besar ini juga martabat, semoga PORA di Aceh Besar menjadi PORA terbaik dari sebelum-sebelumnya,” ujar Mawardi.

Mawardi menambahkan, Bagi para peserta yang semuanya hadir ke Jantho, dari segi konsumsi, penginapan, wifi serta fasilitas lainya secara gratis (free), dimana semuanya akan ditanggung oleh Pemerintah Aceh Besar.

"Kesemuanya itu untuk promosi kota Jantho sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata, jadi kita harapkan semua bisa hadir pada even mendatang," ujarnya.

Mawardi mengucapkan terima kasihnya kepada para panitia yang sudah bekerja untuk menyukseskan even perhelatan akbar ini.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri Syariah (BSM) Jantho yang mendukung dan mensponsori kegiatan Roadshow PORA XIII di acara Care Free Day di Banda Aceh ini.

Usai menyampaikan sambutannya, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menerima ATM Mandiri Syariah yang diserahkan oleh Branch Manger BSM Jantho, Ina Marlina secara simbolis.

Pada acara Roadshow to CFD ini, Bank Mandiri Syariah sebagai pendukung utama menggelar berbagai kegiatan, seperti lomba mewarnai kepada anak PAUD- TK dan juga tingkat SD.

Selain itu, juga ada berbagai kegiatan lainnya seperti Aceh Senam, kegiatan seni, donor darah dan juga doorprize.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pemko Banda Aceh yang diwakili oleh Kadispora Kota Banda Aceh, Hamdani Basyah SH, Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, Kajari Aceh Besar Mardani SH dan Kepala SKPK, Camat dari Aceh Besar dan Banda Aceh serta seluruh peserta Car Free Day.(*)