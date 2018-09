BRI Cab. Blangpidie Salurkan Bantuan Bina Lingkungan

Blangpidie, Pemimpin Cabang BRI Blangpidie Fandi Rully Afrizal memberikan Bantuan Bina Lingkungan kepada Drs. H. Arijal M.Si selaku Kepala Kemenag Kabupaten Abdya berupa Sarana dan Prasarana Sekolah yang diserahkan di MTsN 4 Blangpidie (29/08), Adapun ban- uan berbentuk 20 Unit Komputer, All in One sebanyak 20 Unit untuk MTsN 4 dan 100 set meja kursi belajar untuk MIN 1 Abdya dengan nilai bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Bantuan Tersebut merupakan Kegiatan BRI Peduli Sarana Pendidikan yang sifatnya membantu untuk pembangunan sekolah dan sarana dan prasarananya. Adapun bantuan tersebut sesuai dengan permintaan dari Kepala MtsN 4 dan MIN 1 melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Abdya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan untuk

Kebutuhan Ujian Nasional (UN) pada MTsn 4 dan sebagai tambahan Meja dan Kursi di MIN 1 yang dirasa masihsangat kurang. BRI Selaku rekanan Bisnis Kemenag Abdya sekaligus instansi yang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat merasa wajib untuk ikut membantu meingkatkan Mutu pendidikan tersebut.