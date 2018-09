Polisi Bekuk Pemuda Pembawa Narkoba

* 5.000 Butir Ekstasi Disita

BANDA ACEH - Personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil menggagalkan upaya seorang pemuda berinisial Ja (29) yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi di Banda Aceh. Polisi membekuk Ja di dekat salah satu halte di Jalan Mohammad Jam, Minggu (2/9), sekira pukul 10.00 WIB.

Operasi penangkapan itu dipimpin Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh, AKP Budi Nasuha Waruwu SH. Ja dibekuk saat akan bertransaksi dan menyerahkan barang haram itu kepada seseorang. “Belum sempat diserahkan langsung kita tangkap. Pengungkapan kasus ini berawal dari info masyarakat, setelah itu kita lakukan penyilidikan dan penangkapan,” kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, dalam konferensi pers di Mapolresta, kemarin.

Menurut Kapolresta, Ja adalah pemuda yang berasal dari Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. “Tim sudah lama melakukan penyelidikan kasus ini, kemudian pada tanggal 2 September, kita langsung melakukan penangkapan saat dia akan menyerahkan barang itu kepada seseorang,” kata Trisno.

Masih menurut polisi, saat ditangkap, Ja menaruh barang haram itu dalam kotak kue bolu bulat. Paket berupa pil ekstasi itu ditutupi Ja dengan kue di atasnya. “Jadi seolah-olah pelaku mau mengirim paket kue, padahal di dalamnya memang ekstasi semua. Begitulah modus operandi yang dilakukan pelaku,” kata Trisno.

Setelah ditangkap hari itu, Ja langsung diamankan. Dan ketika dilakukan pengecekan terhadap beberapa pil, ternyata benar bahwa itu adalah narkoba jenis ekstasi. Polisi kemudian mengamankan 10 kantong plastik kecil berisi 5.000 butir ekstasi. “Setiap plastik berisi 500 butir, dan totalnya sebanyak 5.000 butir,” kata Kapolresta didampingi Kasat Narkoba, AKP Budi Nasuha Waruwu SH.

Menurut Kapolresta, barang haram itu diperoleh Ja dari seseorang berinisial M di luar Banda Aceh dan akan diserahkan kepada seseorang di Banda Aceh. Ja sendiri akan mendapat imbalan Rp 10 juta setelah menyerahkan paket ekstasi itu kepada orang yang disuruh M. “Siapa M ini dan kepada siapa akan diserahkan, ini sedang kita lakukan pengembangan. Nanti akan kita kabari jika sudah terungkap,” kata Trisno.

Ditanya Serambi apakah di Banda Aceh ada pasar tersendiri untuk narkoba jenis ekstasi, mengingat barang yang dipasok Ja sebanyak 5.000 butir? Kapolresta mengatakan saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap itu. “Ini masih kita dalami, padahal tempat hiburan kita tidak ada, tapi peredarannya ada di sini. Kita akan dalami tempat-tempat yang digunakan oleh orang-orang melakukan itu,” tegas Kombes Trisno.

Rp 200 Ribu Per Butir

Kombes Pol Trisno Riyanto mengatakan, narkoba jenis ekstasi itu akan dijual seharga Rp 200 ribu per butirnya. Sedangkan jumlah pil yang dipasok Ja sebanyak 5.000 butir. “Jika Rp 200 ribu dijual per butir, maka total semuanya Rp 1 miliar. Dan, dengan kita tangkapnya Ja ini, setidaknya kita sudah menyelamatkan 5.000 orang di Banda Aceh yang akan menggunakan barang haram ini. Begitu jika hitung-hitungan,” jelasnya.

Kapolresta meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui ada tindak pidana narkoba yang akan dilakukan oleh siapapun. “Saya mengajak semua masyarakat untuk benar-benar memerangi narkoba. Dan ini bukan hanya tugas polisi, bukan hanya tugas BNN, tapi tugas kita semua,” ujarnya.

Terhadap Ja yang didapati membawa barang terlarang itu, disangkakan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Selain narkoba jenis ekstasi, dari pelaku, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti satu unit sepeda motor, satu telepon genggam, dan dua lembar uang seratus ribu rupiah.(dan)