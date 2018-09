Akibat Iklan 'Just Do It', Publik Ramai Boikot dan Bakar Sepatu Nike Mereka, Trump Mendukung

SERAMBINEWS.COM - Publik ramai-ramai memboikot dan membakar sepatu Nike hanya gara-gara sebuah iklan.

Iklan bertajuk "Just Do It" tersebut memang lekat dengan citra yang melekat di produk Nike.

Biasanya, iklan Just Do It memajang atlet-atlet dunia yang mengenakan Nike sebagai bintangnya.

Nah, iklan Just Do It yang merayakan 30 tahun sejak penayangan pertama kalinya ini, membuat Nike dicibir publik Amerika Serikat.

Di anniversary ke-30 kampanye Just Do It ini, Nike meluncurkan deretan produk baru, TribunJatim.com melansir Dazed.

Deretan produk baru ini merayakan kehebatan dunia olahraga.

Petenis pro, Serena Williams, adalah salah satu dari tiga atlet yang menjadi bintang kampanye Just Do It Nike.

Iklan yang memajang Serena Williams ini yang pertama dirilis Nike.

"You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers (Kamu bisa merenggut superhero dari kostumnya, tapi kamu tidak akan pernah merenggut kekuatan supernya)," begitu tulisan di iklan yang Serena Williams tersebut.

Tulisan tersebut sebagai pernyataan atas pelarang Serena Williams menggunakan baju olahraga (catsuit), dalam turnamen French Open.