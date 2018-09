Kamu Bisa Chatting Gratis Pakai WhatsApp Tanpa Kuota Internet, Begini Caranya

SERAMBINEWS.COM - WhatsApp bisa jadi aplikasi pesan instan yang kamu butuhkan setiap hari.

Namun, penggunaan WhatsApp bisa berjalan atas dukungan koneksi internet.

Nah, ternyata bisa lho mengakses WhatsApp meskipun tak memakai kuota internet.

Buat kamu yang kehabisan kuota internet bisa menggunakan cara yang satu ini.

Pertama, kamu perlu meng-instal aplikasi lain bernama Psiphon Pro.

Psiphon Pron merupakan aplikasi yang memberikan dukungan internet gratis.

Kamu bisa mendapatkannya melalui PlayStore untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS.

Setelah di-instal, kamu tinggal membuka aplikasi tersebut.

Saat membukanya, akan tampil pemberitahuan di layar ponsel.

Kamu tinggal pilih 'Tunnel the Whole Device dan 'Tunnel Whole Device.