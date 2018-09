Ibu-ibu di Abdya Keluhkan ‘Pedasnya’ Harga Cabe Rawit, Melonjak Hingga Dua Kali Lipat

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ibu-ibu rumah tangga mengeluhkan tingginya harga cabe rawit di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Harga cabe kecil ini mulai terasa ‘pedas’ sejak beberapa hari belakangan, bersamaan dengan mulai loyonya nilai tukar rupiah.

Pantauan Serambinews.com, Sabtu (8/9/2018) pagi, cabe rawit di pasar tradisional berlokasi di Desa Meudang Ara, Blangpidie, mencapai Rp 45.000 per kg (untuk cabe rawit lokal) dan Rp 40.000 per kg cabe rawit yang dipasok dari Sumut.

“Biasanya, cabe rawit dijual Rp 20.000 sampai Rp 25.000 per kg,” kata Kak Mah, warga Blangpidie kepada Serambinews.com, Sabtu (8/9/2018).

Diperoleh informasi dari pedagang setempat, harga cabe rawit mengalami kenaikan cukup tajam selama beberapa hari belakangan disebabkan naik harga tebus di Sumut.

Sedangkan stok cabe rawit lokal sangat terbatas di tingkat petani setempat.

Harga bahan kebutuhan yang masih tinggi adalah telur ayam berkisar antara Rp 40.000 sampai Rp 42.000 per papan (isi 30 butir).

Sementara hanga bahan sayur-sayuran yang sangat stabil di Pasar Blangpidie adalah cabe merah Rp 25.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 per kg, tomat Rp 8.000 per kg dan kentang Rp 9.000.(*)