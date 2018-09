Pemko Gelar Job Fair

* Berlangsung Senin dan Selasa

BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh menggelar Job Fair 2018, di Gedung Amel Convention Hall, Banda Aceh. Bursa lowongan kerja itu berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (10-11/9). Kegiatan ini diikuti 40 perusahaan BUMN dan swasta nasional dengan menyediakan ratusan lowongan kerja.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Job Fair 2018, Abdul Manaf, kepada Serambi, Jumat (7/9). Ia mengatakan, job fair tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta memudahkan para pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan kerja.

“Kita coba untuk memfasilitasi para pencari kerja yang sedang mencari kerja dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja pada satu lokasi,” ujarnya yang menambahkan rencana awal job fair diadakan pada 12-13 September, namun dipercepat menjadi 10-11 September 2018.

Dikatakan, lowongan kerja pada job fair ini berlaku untuk jenjang pendidikan mulai SMA hingga Strata Satu (S1) semua jurusan. Bagi pencari kerja yang berminat memasuki arena job fair, maka harus mendaftar terlebih dahulu melalui website e-bursakerja.kemnaker.go.id dan sudah dapat mendaftar dari sekarang.

“Setelah mendaftar secara online, maka diharapkan membawa print out pendaftaran secara online tersebut ke lokasi job fair sebagai tiket masuk,” katanya.

Kegiatan ini dapat diikuti oleh para pencari kerja dari seluruh Aceh, dan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Pencari kerja juga disarankan untuk membawa surat lamaran, foto copy KTP, ijazah terakhir, pas foto, dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan. “Pendaftar terbuka untuk umum tidak hanya untuk warga kota Banda Aceh saja. Namun juga boleh diikuti dari daerah lain,” katanya.(una)

Prosedur di Job Fair

Ketua Panitia Job Fair 2018, Abdul Manaf, menambahkan, sebelum ke arena job fair, pencari kerja dianjurkan sudah membuat surat lamaran sebanyak mungkin. Pada surat lamaran tersebut nama perusahaan dikosongkan saja, nanti di arena job fair tinggal ditulis menggunakan pulpen nama perusahaan yang dituju dan sesuai kualifikasi yang dimiliki pelamar.

“Model surat lamarannya seperti biasa, dan dilengkapi dengan pas foto, foto copy KTP, ijazah terakhir, transkrip nilai, daftar riwayat hidup, dan lainnya yang dianggap perlu,” ujarnya.

Dikatakan, perusahaan yang ikut meramaikan job fair ini berasal dari berbagai bidang usaha, seperti perbankan, otomotif, penerbangan, distributor berbagai produk, asuransi, dan lainnya dengan kebutuhan karyawan berbagai macam jabatan.(una)

perusahaan peserta job fair 2018

* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk * PT Bank BRI (Persero)

Tbk * PT Bank Mandiri (Persero) Tbk * PT Bank BTN * PT Bank BTPN Syariah * PT Bank Mega Syariah * PT BRI Life * PT Bhinneka Life Indonesia * PT Asuransi Jiwasraya * AJB Bumiputera 1912 * PT Sun Life Financial Syariah * Sinarmas Asset Management * PT Permodalan Nasional Madani (Persero) * PT Summit Oto Finance * PT Swakarya Insan Mandiri * Mandala Finance * PT Adira Dinamika Multi Finance * PT Bersama Sukses Bahagia (J&T Express) * BP3TKI Aceh * BLK Banda Aceh * PT Tebar Insan Mandiri * PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) * Yayasan Ubudiyah Banda Aceh * PT Capella Dinamik Nusantara * PT Dunia Barusa * PT Armada Banda Jaya * PT Bintang Perkasa Indah Motors * PT Darussalam Berlian Motor * PT Arista Jaya Lestari * PT Hotelindo Murni (The Pade Hotel) * Permata Hati Group * Sulthan Hotel International * PT Paragon Technology and Innovation * PT MNC Sky Vision Tbk * Natural Aceh * PT Indomarco Prismatama * PT Sumber Alfaria Tri Jaya (Alfamart) * PT Tri Bumi Kuta Radja * Wings Group * PT Sinar Sosro