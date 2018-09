Timnas Indonesia Vs Mauritius, Ini 5 Hal Menarik dari Laga yang Dimenangkan Tim Garuda

SERAMBINEWS.COM - Timnas Indonesia memenangi laga persahabatan internasional kontra Mauritius dengan skor 1-0 pada Selasa (11/9/2018).

Berikut adalah 5 hal menarik dari laga di Stadion Wibawa Mukti tersebut.

1. Penguasaan bola menjadi name of the game untuk timnas Indonesia

Skuat timnas Indonesia pada laga uji coba melawan timnas Mauritius di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/9/2018). (HERKA YANIS PANGARIBOWO/BOLASPORT.COM)

Timnas Indonesia menguasai 67 persen penguasaan bola walau pun melawan timnas Mauritius yang terletak di posisi 155 peringkat dunia, lebih tinggi dari tempat duduk Merah Putih (164).

Tren ini sama dengan yang dicatatkan timnas di bawah Luis Milla dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan catatan Labbola, di Asian Games, Indonesia mencatatkan rataan 61,9 persen walau mereka menghadapi dua tim kuat, Palestina serta Uni Emirat Arab.

Hal ini peningkatan signifikan dari timnas di bawah Alfred Riedl di mana mereka mencatatkan 41,2 persen penguasaan bola pada Piala AFF 2016.

2. Soliditas pertahanan terus berlanjut

Febri Hariyadi saat membela timnas Indonesia melawan timnas Mauritius pada laga uji coba di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/9/2018). (HERKA YANIS PANGARIBOWO/BOLASPORT.COM)

Timnas Indonesia senior mencatatkan clean sheet kelima mereka dari 12 laga terakhir yang mereka lalui bersama Luis Milla.

Pertahanan tangguh ini juga jadi ciri khas timnas U-23 di mana mereka mencatatkan 12 clean sheet dari 23 laga.