Nanti Malam Jamaah Haji Aceh Kloter 1 Tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jamaah haji Aceh kelompok terbang (kloter) 1 yang berasal dari Pidie akan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (14/9/2018) sekitar pukul 23.35 WIB.

Informasi ini disampaikan Kakanwil Kemenag Aceh yang juga Ketua PPIH Debarkasi Aceh, Drs HM Daud Pakeh kepada Serambinews.com, Jumat (14/9/2018).

"Insya Allah, nanti malam jamaah haji Aceh kloter pertama akan tiba di Aceh. Kita doakan semua proses pemberangkatan hingga tiba di Aceh berjalan lancar dan sesuai jadwal," ujarnya.

Viral! Foto Jamaah Haji Indonesia Digendong Jamaah Suriah, Jalan ke Tenda Maktab Sejauh 2 Km

Ia menambahkan, saat ini jamaah haji di Madinah sedang evakuasi menaiki bus, dan berangkat menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.

Jamaah akan take off pukul 11.40 WAS (Waktu Arab Saudi) atau 15.40 WIB. "Jamaah sudah siap untuk kepulangan dan check out dari Madinah pukul 05.40 WAS," tambah Daud Pakeh.

4 Calon Haji Asal Banda Aceh Kecelakaan di Mekkah, Seorang Harus Jalani Operasi Tulang Belakang

Berikut informasi jadwal kepulangan jamaah haji Aceh: