Syariat di Meja Kopi

Oleh Mizaj Iskandar

BUPATI Bireuen mengeluarkan edaran terkait standarisasi pelaksanaan syariat Islam untuk warung kopi, kafe dan restoran. Tidak ada yang keliru dengan edaran yang dikeluarkan pada 30 Agustus 2018 itu. Hanya saja beberapa poin dari edaran ini mengundang polemik di tengah masyarakat, karena dianggap bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak sektor ekonomi di daerah tersebut.

Poin yang menjadi polemik dalam edaran yang ditandatangani oleh Bupati H Saifannur S.Sos itu antara lain; poin 7 yang melarang pemilik warung kopi, kafe dan restoran melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya. Kemudian poin 13 yang mengharamkan laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja, kecuali dengan mahramnya. Dan, terakhir poin 14 yang menyatakan pelayanan kafe dan restoran buka pada pukul 06.00 WIB dan tutup pada pukul 24.00 WIB.

Sorotan tajam

Pro dan kontra terhadapa aturan tersebut tidak saja datang dari masyarakat Bireuen, Aceh atau Indonesia, namun juga mendapatkan sorotan tajam dari media asing. Media Inggris, The Sun, misalnya, mengulas isu ini dalam artikelnya yang berjudul Cafe Crackdown Indonesia’s Aceh Province bans unmarried men and women from eating together in public in new crackdown.

Media Inggris lainnya, Daily Mail menurunkan artikel yang berjudul Indonesia Sharia law district bans men and women from dining together unless they are married or related to make women more well behaved.

Tidak hanya media Inggris, media Amerika Serikat, Times mengulas isu ini dalam artikel berjudul Ultra-Conservative Indonesian District Bans Unmarried Couples From Dining Together. Sedangkan media Jepang, Japan Times mengulasnya dalam artikel yang berjudul Indonesias Aceh Region band unmarrried couples at same tables in cafe.

Adapun media Rusia, Russian Times atau yang popular dengan singkatan RT memberitakan larangan tersebut dengan judul Sharia-governed Indonesian district bans men and women from dining together. Terakhir, media Singapura, Straits Times membahas larangan di Bireuen dalam artikel Aceh district bans men and women from dining together.

Sedangkan mereka yang pro terhadap edaran diri berasal dari tokoh agama. Kebanyakan dari mereka menilai imbauan tersebut bagian dari pelaksanaan syariat Islam dan sudah berdasarkan dalil baik Alquran, hadis maupun ijmak para ulama. Tulisan ini berusaha untuk menjadi jembatan opini dua kutub berseberangan tersebut.

Aturan nyentrik

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mulai mendapatkan payung hukum yang memadai ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Setelah kehadiran UU No.44/1999, TAP MPR No.IV/MPR/1999 merekomendasikan Aceh diberikan otonomi khusus. Menyahuti TAP MPR tersebut, DPR-RI mengesahkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Setalah ditandatangani MoU Helsinki, perjanjian tersebut mengehendaki adanya aturan baru yang mengatur kekhususan Aceh. Pemerintah pusat pun kemudian mengeluarkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Dengan terbitnya UUPA syariat Islam di Aceh menjadi subsistem dari sistem hukum nasional.