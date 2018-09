Menyoal Hak Pilih Caleg Mantan Napi Koruptor

Oleh Zainal Abidin

HAK pilih aktif (hak untuk untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Konstitusi mendudukkan setiap warga negara sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan tidak ada yang namanya warga negara istimewa serta lapis kedua, termasuk hak warga negara mantan narapidana (napi) korupsi wajib diperlakukan sama. Dapatkah hak warga negara dimaksud dimatikan (dicabut) oleh organ negara independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Bagi yang mempelajari ilmu hukum merupakan suatu pertanyaan ontologi hukum; dapat dan adilkah membunuh hak mereka?

Semua sepakat korupsi bukan kejahatan biasa, the roots of all evils dan telah selesai di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Konteks kini adalah rezim pemilu, yaitu bagaimana pemilu sebagai wujud dari demokrasi dapat dilaksanakan dalam negara hukum. Deskripsi empiris, KPU pada tahapan pencalonan Pemilu 2019 telah mencabut hak pilih pasif mantan napi korupsi. Sementara preskripsi norma hak setiap warga negara, siapa pun dia termasuk mantan narapidana korupsi harus dilindungi, dipenuhi dan dimajukan haknya bukan untuk didistorsi sampai melawan konstitusi.

Tertera dalam satu alenia pembukaan UUD 1945 bahwa dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan nyata tidak membedakan bangsa Indonesia yang mana tentu termasuk melindungi hak mantan napi.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi sebagaimana diurai pada diktum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Paradigma demokrasi yang dibangun harus seirama dengan prinsip negara hukum seperti amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga aktualisasi ruang dalam berdemokrasi (Pemilu) dilaksanakan berdasarkan hukum, membantu terbangunnya sistem hukum dan tertib hukum.

Tidak membolehkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota DPR/D dan PKPU No.14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.26 Tahun 2018 tidak membolehkan mantan napi korupsi ikut pemilu, baik untuk anggota DPR/D maupun DPD. Sementara Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan mantan napi korupsi ikut pemilu dengan syarat mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bacaan historis perundang-undangan pemilu maupun pilkada semula sama menetapkan bahwa tidak diperkenankan ikut Pemilu atau Pilkada bagi mereka yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mereka yang merasa hak konstitusionalnya ditiadakan oleh berlakunya UU Pemilu dan Pilkada itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam amar putusannya menyatakan ketentuan UU yang diperlakukan bagi mereka yang pernah dipidana penjara tersebut conditionality unconstitusional (bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat).

Artinya, norma pasal dalam UU Pemilu/Pilkada melarang terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ikut untuk Pemilu/Pilkada, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: 1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official), 2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, 3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, 4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pada awalnya putusan MK ini diterjemahkan oleh Pembentuk UU dan KPU berlaku akumulatif, tetapi melalui Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui status dirinya merupakan mantan napi. Bila tidak mengumumkan kepada publik, maka barulah berlaku syarat kedua di atas.

Putusan MK bersifat Erga Omnes memiliki daya ikat/laku tidak hanya para pihak yang berperkara, tetapi berlaku bagi semua subyek hukum. Keputusannya konkret bukan hipotetik yang perlu lagi diuji kebenarannya. Menimbulkan konsekuensi hukumnya berupa norma pada UU organik harus bersesuaian dengan putusan itu. Pasal 10 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan UU adalah tindak lanjut atas putusan MK.