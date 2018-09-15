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Babak Pertama, Persiraja Unggul 1-0 atas Persika Karawang

Gol perdana itu dilesatkan Vivi Asrizal setelah menerima umpan dari sektor kiri, Defri Riski di menit 13.

Babak Pertama, Persiraja Unggul 1-0 atas Persika Karawang
SERAMBINEWS.COM/JALIMIN
Skuad Persiraja 

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kesebelasan Persiraja Banda Aceh unggul Persika Karawang, 1-0 dalam laga pekan ke-16, Liga 2 Musim 2018, Sabtu (15/9/2018) malam di Stadion H Dimurthala, Banda Aceh.

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Gol perdana itu dilesatkan Vivi Asrizal setelah menerima umpan dari sektor kiri, Defri Riski di menit 13.

Susunan pemain:

PERSIRAJA BANDA ACEH - Aulia Rahmat Fachri, Asep Nudi Santoso, Luis Irwandi, Ponda Dwi Saputra, Agus Suhendra, Defri Riski, Faumi Syahreza, Vivi Asrizal, Zamrony, Andre Abubakar, Husnuzhon.
Pelatih : Akhyar Ilyas

PERSIKA KARAWANG - Harlan Suardi, Khalil Gibran, Muhammad Syahrul, M Taufik, Rio Pratama Valentino, Sutrisno, Yus Arfandi Supu, Budiawan, Kurniawan Karman, Daniel Asmuruf, Fajar Romansyah
Pelatih : Herry Kiswanto.

Tags
Persiraja
Liga Indonesia
Persita Tangerang
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Penulis: Jalimin
Editor: Yusmadi
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