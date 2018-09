SMA Fajar Harapan Gelar Pentas Seni

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - SMA Negeri 10 Fajar Harapan menggelar acara pentas seni yang berlangsung 10-15 September 2018 di sekolah setempat.

Kegiatan dengan tema "Natural the new era to irradiate the irreplaceable reminiscences" itu diikuti oleh ratusan siswa-siswi sekolah tersebut.

Ketua Panitia, M Arizia Firadausi mengatakan, pentas seni itu diadakan dengan tujuan untuk mencari potensi baru bidang seni di sekolah itu.

Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan seni para siswa di sekolah tersebut.

Beberapa perlombaan yang mengisi kegiatan tersebut yaitu bidang vokal solo, akustik, lipsing combat, parodi, king dan queen, dan gravity.

Lomba itu berlangsung antar kelas dan diikuti semua kelas.

Wakil Kepala bidang Sarana dan Prasarana, Ainun Mardhiah S.Pd yang didampingi Wakil Kepala bidang Kurikulum Zufikar Tijue, SE menyampaikan, kegiatan pentas seni tahun lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia meminta pemenang maupun peserta lainnya supaya meningkatkan kompetensinya dalam menghadapi kompetisi-kompetisi diajang berikutnya.

Pihak sekolah mengharapkan even tersebut menjadi ajang persiapan menghadapi kompetisi Parade of Art, Science and Religion (Pascal) yang akan digelar Januari 2019 mendatang.

Pascal merupakan agenda tahun Fajar Harapan yang diikuti sekolah se-Aceh. (*)