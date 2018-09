Tourism Malaysia Tawarkan Liburan

DIREKTUR Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron (tiga kiri) dan Direktur Debe Holiday Tour and Travel Banda Aceh, Delfia Risa (empat kiri) berfoto bersama usai peluncuran paket liburan yang diberi tema “Malaysia Truly Asia Special Package 2018”, di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Jumat (14/9).SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA

BANDA ACEH - Menyambut liburan akhir tahun, Tourism Malaysia Medan bersama Debe Holiday Tour and Travel Banda Aceh menawarkan paket liburan yang diberi tema “Malaysia Truly Asia Special Package 2018”. Paket liburan ini diluncurkan di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Jumat (14/9).

“Paket wisata yang kami tawarkan terdiri atas paket Free Independent Traveler (FIT) dan Group Inclusive Tour (GIT) mulai dari tur 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, dan 5 hari 4 malam. Pilihan tur yang disediakan yaitu ke Kuala Lumpur, Genting Highland, Cameron Highland, Bukit Tinggi, dan Melaka,” kata Direktur Tourism Malaysia Medan, Azhari Haron, dalam konferensi pers di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh kemarin.

Ia menambahkan masyarakat Banda Aceh masih tetap menjadikan Malaysia sebagai pilihan favorit untuk berlibur, berbelanja, sekolah, berobat, dan kegiatan lainnya. Azhari menyampaikan Banda Aceh merupakan market yang potensial bagi Malaysia dengan direct flight sebanyak 2.304 seats/minggu ke Kuala Lumpur dan Penang oleh penerbangan AirAsia 10x seminggu, Malindo Air 3x seminggu, dan Firefly 4x seminggu.

Adapun tingkat kunjungan ke Malaysia pada 2018 dari seluruh dunia mencapai 8.477.466 wisatawan selama Januari hingga April. “Jumlah wisatawan dari Indonesia meningkat 8,4 persen menembus angka 1.043.345 wisatawan dibandingkan periode hingga bulan yang sama tahun 2017, dan Indonesia menduduki peringkat kedua penyumbang turis terbanyak setelah Singapura, yaitu 2,79 juta wisatawan,” sebut Azhari Haron.

Harga Per Paket Bervariasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Debe Holiday Tour and Travel Banda Aceh, Delfia Risa, mengatakan harga per paket liburan itu bervariasi. Untuk paket FIT 3 hari 2 malam mulai Rp 2.750.000/orang (minimal 2 orang) pilihan tur Penang Free ang Easy termasuk medical check up. Kemudian paket 3 hari 2 malam mulai Rp 1,8 juta/orang (minimal 4 orang) pilihan tur ke Genting, Batu Cave, dan Shopping Spree dan paket 4 hari 3 malam mulai Rp 2,3 juta/orang (minimal 4 orang) pilihan tour Genting, Melaka, Shopping Spree and Airport Transfer.

Sedangkan untuk paket GIT 4 hari 3 malam harga mulai Rp 2 juta/orang (minimal 38 orang) pilihan tur ke Melaka, Bukit Tinggi, Batu Cave, dan tour Kuala Lumpur, hotel bintang 3. Selanjutnya yang 5 hari 4 malam mulai Rp 2,2 juta/orang (minimal 38 orang) pilihan tur ke Melaka, Bukit Tinggi, Genting Highland, Cameron Highland dan tour Kuala Lumpur, hotel bintang 3. Dan 5 hari 4 malam mulai Rp 2 juta/orang (minimal 38 orang) tur ke Melaka, Bukit Tinggi, Genting Highland, Cameron Highland dan tour Kuala Lumpur, hotel bintang 2.

“Fasilitas lainnya seperti antar jemput di Bandara Kuala Lumpur. Sementara untuk hotelnya rata-rata di Kuala Lumpur bintang 3, dan pilihan tur-nya juga bisa fleksibel asal masih di kota Kuala Lumpur dan semua tamunya sepakat,” demikian Delfia Risa. (una)