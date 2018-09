Sere dan Nilam Naik

* Imbas Kenaikan Dolar AS

BLANGKEJEREN - Harga minyak sere wangi dan nilam di Kabupaten Gayo Lues (Galus) mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir ini. Komoditi ekspor itu melalui Medan, Sumatera Utara naik, seusai nilai tukar dolar AS terhadap rupiah mengalami kenaikan, bahkan sempat tembus di atas Rp 15.000/dolar AS dan saat ini bertahan pada kisaran Rp 14.000-an/dolar AS.

Sejumlah agen penampung dan petani sere menyebutkan, harga minyak sere saat untuk tingkat agen pengecer Rp 348.000-Rp 350.000/kilogram dan nilai Rp 540.000/kg. Namun, sebagian petani sere dan nilam tidak bisa menikmati harga tersebut, karena musibah kebakaran dengan area puluhan hektare hangus dilalap si jago merah.

Agen Penampung, H Samsuar, kepada Serambi, Sabtu (15/9) mengatakan harga komoditi unggulan, minyak sere wangi dan nilam mulai berangsur naik. Dia menjelaskan harga kedua komoditi itu sangat dipengaruhi dengan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, karena diekspor ke beberapa negara dan patokan harga internasional juga dengan dolar.

“Naiknya harga minyak sere dan nilam disebabkan nilai dolar naik, bahkan komoditi itu merupakan barang ekspor,” katanya. Disebutkan, harga sere wangi naik dari Rp 340.000 menjadi Rp 348.000/kg dan minyak nilam dari 450.000 menjadi Rp 540.000/kg.

“Minyak sere wangi yang diproduksi petani masih terbatas, sehingga jika ada yang menjual jumlah sedikit, maka harganya Rp 348.000/kg dan dalam jumlah bannyak Rp 350.000/kg,” ujar Samsuar yang juga anggota DPRK Galus. Samsuar mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir ini ternyata banyak temuan tentang keunggulan dan kegunaan minyak sere wangi.

Disebutkan, hal itu berdasarkan peneliti dan investor asing yang terus mencari kegunaan sere wangi. Dia menambahkan sere wangi dan nilam akan terus bergantung dari nilai tukar dolar AS yakni jika naik, maka harga juga naik, begitu juga sebaliknya, maka juga akan turun.

Minyak sere wangi atau juga dikenal dengan sebutan minyak atsiri memiliki banyak kegunaan untuk pabrik seperti sebagai bahan pencampur parfum, penyegar udara, aromaterapi, sabun, pewangi, minyak urut, obat sakit kepala dan lainnya. Sedangkan untuk petani, ampas jerami tanaman atsiri juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, pupuk kompos organik dan mulsa alami.

Tanaman sere wangi yang tergolong mudah dalam perawatan, ternyata juga memiliki kandungan untuk meningkatkan oktan BBM untuk kendaraan, seusai diolah secara khusus. Tetapi, para petani saat ini masih menggunakan alat tradisional untuk melakukan penyulingan, sehingga hanya didapat bahan mentah minyak atsiri.

Pola itu yakni dari ketel pengukusan, uap akan dialirkan dengan pipa menuju pendingin dan ditampung dengan ember. Terakhir dari pipa output akan keluar air dan juga minyak atsiri, kemudian dipisahkan dengan teknik sederhana. Karena jenis minyak lebih ringan dari air, sehingga akan mengapung, dimana air akan mengendap di bagian bawah.

Hasil minyak atsiri yang sudah murni akan dikemas dalam botol atau wadah lainnya untuk dijual kepada para pedagang penampung. Selain minyak atsiri murni, juga ada produk bernilai ekonomi yaitu air sere wangi yang bermanfaat untuk pengusir hama tanaman.

Di beberapa daerah lainnya di Indonesia, sere wangi sudah dijadikan sebagai agrobisnis yakni memanfaatkan hasil pertanian untuk diproduksi menjadi beragam produk. Untuk kawasan Aceh, masih terbatas minyak atsiri dan urut, sedangkan lainnya belum ada pengembangan.

Padahal, minyak sere wangi dapat diolah menjadi sabun cair, pembersih alat dapur, sabun aroma terapi sere wangi, bio adiktif untuk BBM dan lainnya. Sehingga, para petani tidak lagi menjual dalam bentuk mentah, tetapi produk siap pakai, sehingga harga bisa lebih mahal, sekaligus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Gayo Lues.(c40)