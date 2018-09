Guns N Roses Gelar Konser di Jakarta pada November 2018, Ini Detail Harga Tiket yang Ditawarkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Firmansyah

SERAMBINEWS.COM - Band Guns N Roses akan menggelar konser pada 8 November 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Jakarta merupakan kota pembuka di Asia untuk konser Guns N Roses - 'Not In This Lifetime'.

Seluruh Tiket bisa dibeli langsung di website id.bookmyshow.com/gnrjkt.

Penelusuran Tribunnews.com, hingga saat ini seluruh kategori tiket masih tersedia.

Ada delapan kategori yang dipersiapkan dalam konser Guns N Roses di Jakarta.

Kategori termahal dan menjadi tempat paling baik untuk menyaksikan band asal Amerika Serikat ini berada di VIP Paradise City dengan harga Rp 6,510 juta.

Tepat berada disebelah kursi VIP terdapat Orange Zone yang dijual dengan harga Rp 2,380 juta.

Masih ada 2 kategori lagi yang berada di Tribun bawah yaitu Yellow Zone dengan harga Rp 1,200 juta dan Purple Zone dengan harga Rp 905 ribu

Yang termurah, tiket Green Zone dengan harga Rp 551 ribu. Berikutnya adalah Blue Zone seharga Rp 787 ribu.