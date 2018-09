ONE Championship-Telkomsel Jalin Kerja Sama

BANDA ACEH - Platform media olahraga terbesar di Asia, ONE ChampionshipT (ONE) dengan Telkomsel menjalin kerja sama yang akan berkolaborasi dalam beberapa program. Tujuannya untuk menghadirkan pertunjukan seni bela diri otentik yang paling menarik, dan unik kepada jutaan penggemar olahraga di seluruh Asia, terutama di Indonesia.

Chief Financial Officer ONE Championship, Teh Hua Fung, menyampaikan kemitraan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan basis pengguna layanan ONE Championship dan Telkomsel untuk mempromosikan seni bela diri otentik di Asia. Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnson menambahkan pihaknya sangat antusias untuk dapat berkolaborasi dengan ONE Championship, dan menghadirkan bela diri, sebagai konten hiburan digital baru bagi pelanggan.

Melalui kemitraan ini, ONE Championship akan hadir dalam aplikasi digital online streaming Telkomsel, yaitu MAXstream, sebagai sebuah saluran yang khusus menghadirkan acara siaran langsung seni bela diri dengan menggunakan paket VideoMAX.

Sementara Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin Tristram mengatakan MAXstream adalah one stop video portal Telkomsel yang menghadirkan ribuan konten video premium seperti film, acara TV, kartun, dan siaran langsung olahraga dari HOOQ, VIU, CATCHPLAY, Nickelodeon Play, TRIBE, beIN Sports, termasuk ONE Championship, serta berbagai penawaran paket VideoMAX yang menarik. MAXstream juga menawarkan 22 saluran TV langsung, baik lokal maupun internasional. Aplikasi MAXstream tersedia untuk diunduh di platform Android OS dan iOS.

Pengguna MAXstream sudah dapat mulai menyaksikan konten siaran langsung ONE Championship pada 22 September 2018, yaitu ONE: CONQUEST OF HEROES yang disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center. Pada partai utama acara ini, juara ONE Strawweight World Champion Yoshitaka “Nobita” Naito dari Jepang akan mempertahankan gelarnya melawan Joshua “The Passion” Pacio dari Filipina. Informasi lebih lanjut tentang ONE Championship, silakan kunjungi www.onefc.com, Twitter dan Instagram @ONEChampionship, dan Facebook www.facebook.com/ONEChampionship. (una)