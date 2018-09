Ketika Permintaan Emas Batangan Meningkat, Bagaimana Dengan Emas Perhiasan?

SERAMBINEWS.COM - Permintaan emas batangan, baik di butik Logam Mulia baik Pegadaian meningkat dua pekan terakhir.

Bagaimana dengan emas perhiasan?

Aji Iswanto, Retail and Wholesale Manager Goldmart, mengatakan, karakteristik emas perhiasan seperti di Goldmart dan emas batangan berbeda.

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2018 - Jorge Lorenzo Raih Pole Position, Rossi Dapat Hasil Buruk

Harga di Goldmart fixed price, jadi tidak berubah karena sudah ditetapkan sejak awal tahun.

Maka, ketika harga emas batangan naik, permintaan emas perhiasan hanya meningkat tipis.

"Naik antara 7% sampai 8%," kata Aji, Kamis (20/9/2018).

Baca: Harga Jual Emas Antam Naik, Berikut Rinciannya

Sementara secara keseluruhan bisnis Goldmart tahun 2017 ke 2018 naik 20%.

Sementara target bisnis tahun 2008 ke 2019 meningkat 30%. Agar target tercapai, Goldmar rajin mengeluarkan berbagai koleksi perhiasan baru.

Yang terbaru adalah Freya Collection dengan tiga kategori yaitu: Freya of Lavish Glow, Freya of Beauty dan Freya of Modesty.

Baca: China Open 2018 - Harapan Tiket Final Pada Pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu Kandas

Dengan berat antara 5 gram sampai 50 gram, harga Freya Collection antara Rp 5 juta hingga 97 juta.

Sebelumnya di awal tahun 2018, Goldmart meluncurkan Venus Collection.

Setiap kali produk baru muncul, Goldmart menargetkan omzet Rp 500 juta dan selalu tercapai.

Saat ini Goldmart memiliki 7.000 member.

Goldmart kini sudah ada 18 toko dah hingga akhir tahun 2018 akan buka dua gerai lagi di Pekanbaru dan Gresik.(*)

Baca: Belanja Persenjataan Rp 222 Triliun, Ini Berbagai Perlengkapan Militer Rusia yang Dibeli China

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Emas batangan laris manis, bagaimana permintaan emas perhiasan?