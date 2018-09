Harga TBS Masih Anjlok

* PMKS Abaikan Kesepakatan

SUBULUSSALAM - Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kota Subulussalam belum membaik meskipun beberapa waktu lalu sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPRK dengan pemilik perusahaan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) setempat. Seperti dilaporkan, Sabtu (22/9) harga TBS di di wilayah itu masih anjlok.

Subangun Berutu, ketua Tim Monitoring harga TBS Kota Subulussalam mengatakan pascaditetapkannya kesepakatan bersama memang terjadi kenaikan beberapa rupiah. Namun, kata Subangun, kenaikan itu tidak berlangsung lama karena kini kembali anjlok beberapa kali.

Bahkan, hingga kini harga TBS belum menyentuh angka Rp 1.300 per kilogram sebagaimana yang ditetapkan tim penetap harga provinsi. Dijelaskan, harga TBS di empat PMKS yang beroperasi di Kota Subulussalam bervariasi.

Secara rinci disebutkan, PMKS PT Bangun Sempurna Lestari hanya membeli TBS seharga Rp 1.105 atau turun Rp 40 per kilogram dari Rp 1.145 sebelumnya. Kemudian di PMKS PT Samudera Sawit Nabati menetapkan harga TBS sebesar Rp 1.110 dari Rp 1.200 atau terjadi penurunan Rp 20 per kilogram. Lalu di PMKS PT Global Sawit Semesta menetapkan harga Rp 1.210 dari Rp 1.290 per kilogram atau turun Rp 80 (turun sebanyak tiga kali).

Kemudian di PMKS PT Budi Daya Agrotamas mematok harga TBS Rp 1.110 dan tidak ada penurunan dari sebelumnya. Subangun juga menyatakan dari empat PMKS yang beroperasi dan ikut menandatangani kesepakatan bersama baru satu menempelkan harga papan.

Tiga PMKS lainnya menurut Subangun belum menempelkan harga papan di layar monitor sebagaimana kesepakatan bersama yang ditandatangani sebelumnya.

Kondisi ini, kata Subangun menunjukan PMKS di sana belum mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan. Padahal, kesepakatan itu dibuat di hadapan pemerintah dan legislatif, tapi fakta di lapangan tetap diabaikan.

Ketua Tim Monitoring harga TBS Kota Subulussalam Subangun juga menyatakan tim monitoring bersama pemerintah dan eksekutif akan turun ke lapangan menyidak semua PMKS.

Tim terpadu ini akan mengambil langkah dan sikap tegas guna menindaklanjuti kesepakatan bersama yang diabaikan perusahaan. ”Kita akan segera turun ke lapangan nanti akan ada sikap lanjutan,” ujar Subangun.(lid)