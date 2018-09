Suzuki Perkenalkan Immobilizer pada Pick Up

SALES Suzuki Armada Banda Jaya Banda Aceh memperlihatkan All New Ertiga di Diler setempat

BANDA ACEH - PT Armada Banda Jaya selaku diler resmi mobil Suzuki di Aceh memperkenalkan immobilizer (kunci anti maling) pada pick up dalam ‘Event Showroom’ yang berlangsung di diler setempat, Sabtu (22/9). Immobilizer merupakan sistem enkripsi elektronik untuk menjaga agar hanya kunci asli yang dapat menyalakan mesin.

Branch Manager PT Armada Banda Jaya Banda Aceh, Rahmattuddin kepada Serambi, Sabtu (22/9) menyampaikan bahwa selama ini immobilizer sudah tersedia di mobil pribadi Suzuki, sementara pada pick up belum ada. “Maka pada hari ini (kemarin-red) kita memperkenalkan kepada pelanggan bahwa kita juga mempunyai immobilizer untuk mobil pick up,” katanya.

Dijelaskan, perangkat tersebut berbentuk chip yang dipasang pada kunci dan box kunci yang ada di dalam mobil dengan menggunakan setting komputer. “Apabila sudah dipasang immobilizer ini, kunci lain bisa masuk tapi tidak bisa dinyalakan mobilnya. Meskipun kunci bisa diputar, tapi mobilnya takkan hidup,” kata Rahmattuddin, dan menyebut apabila kunci tersebut hilang, maka pemilik harus meminta lagi ke pabriknya karena tidak bisa diduplikat.

Menurut dia, pemasangan immobilizer pada pick up untuk memberikan keamanan terhadap kendaraan pelanggan. “Semua mobil Suzuki jenis passenger (penumpang) sudah dilengkapi immobilizer. Sedangkan yang komersial belum ada dan dianggap belum safety, sehingga kita keluarkan immobilizer untuk mobil niaga yang dipasang terpisah,” jelasnya.

Di samping itu, Rahmattuddin juga menyampaikan pihaknya masih memberlakukan program test drive untuk All New Ertiga hingga akhir September ini. Setiap pelanggan yang mengikuti test drive dapat mengikuti undian secara nasional. “Bagi yang mau test drive All New Ertiga dapat langsung ke diler Suzuki di Banda Aceh dengan membawa KTP dan SIM,” tutupnya.(una)